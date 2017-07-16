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Apple iPhone sahiplerinin cihazı kullanarak yapabileceği çok sayıda işlem var ve artık telefon görüşmeleri bu listenin üst sıralarında yer almıyor ama vazgeçilmiş durumda değil. Bazı durumlarda eller serbest biçimde kullanmak üzere sesin hoparlörden gelmesini isteyebilirsiniz.

iOS: Çağrı Sesini Doğrudan Hoparlöre Yönlendirmek

Eller serbest biçimde telefon görüşmesi yapmak pek sorun olmasa da arama geldiğinde cevap verdikten sonra ekrandaki tuşa basmak gerekiyor. Amacınız tüm gelen çağrıları açtığınız anda otomatik olarak hoparlörden ses gelsin istiyorsanız ayarlama yapabilirsiniz. Bu elbette yalnız olduğunuz anlarda anlamlı hale geliyor. Yapmanız gereken erişilebilirlik seçeneklerini düzenlemek.

Ayarlar uygulamasında Genel başlığını bulun ve Erişilebilirlik kısmına girin.

Alta inin ve Arama sesi yönlendirme seçin. Bu seçenek varsayılan olarak otomatik modda geliyor. Ayara tıklayıp otomatik yerine hoparlör olarak değiştirin.

Artık gelen çağrılarda cevap verdikten sonra ekrandaki hoparlör butonuna tıklamanıza gerek kalmayacak. Aynı ayar ekranından, gelen çağrıların otomatik olarak Bluetooth kulaklığa yönlendirilmesini de seçebilirsiniz. Varsayılan tıklayın ve eski standart duruma geri dönün.

Tüm gelen ve giden aramalarda, FaceTime dahil olmak üzere yaptığınız ayar geçerli olun. iTunes kullanarak da erişilebilirlik ayarlarını değiştirebilirsiniz.



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