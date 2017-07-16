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Samsung Galaxy A7 (2017) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Galaxy A7 (2017) Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Android Nougat güncellemesini hazırlamayı planladığı cihazlar arasında yer alıyor. Henüz bir güncelleme almayan Galaxy A7 (2017)’nin önümüzdeki haftalarda uzun süredir beklenen güncellemeyi alması bekleniyor.

Samsung Galaxy A7 (2017) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Samsung A720F model numarasına sahip olan cihaz şaşırtıcı olmayan bir şekilde Wi-Fi Alliance’da görüldü. Ocak ayında satışa sunulan orijinal modelin aksine bu modelin Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştırdığı görülüyor.

Her ne kadar güncellemenin cihazlara ulaşmaya başlama tarihi ile ilgili bir bilgi olmasa da Galaxy A7 (2017)’nin Nougat güncellemesini yakın zaman içerisinde alacağı tahminini yapmak yanlış olmayacaktır.

Samsung’un bu yılın başlarında kullanıma sunduğu ve Galaxy A serisinde yer alan Galaxy A5 (2017) de Wi-Fi Alliance’da görünüyor. Tıpkı Galaxy A7 (2017) modeli gibi o da Android 7.0 Nougat işletim sistemi yüklü olarak kayıtlara girmiş durumda.

156.8 x 77.6 x 7.9 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy A7 (2017) akıllı telefonun 5.7 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza güç veren Exynos 7880 Octa yongaseti sekiz adet 1.9 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Mali-T830MP3 grafik işlemcisini barındırıyor. Cihazda 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3600 mAh kapasiteli pil gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon şu anda Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonunu çalıştırıyor.



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