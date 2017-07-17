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Android telefonda reklamları engellemek için kullanabileceğiniz iki başarılı uygulama ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalar, özellikle ücretsiz olanlar bazen yoğun şekilde reklam içerebiliyor. Reklamlar doğal olarak geliştiriciler ve içerik üretenler için çok önemli fakat reklamların içerikleri bazen küçük yaştaki kullanıcılar için uygun olmayabilir, bazı uygulamaların yoğun reklamlar nedeniyle efektif kullanılamadığı da açık. Bu noktada sahip olduğunuz Android telefonda reklamları engellemek isteyebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar var. Uygulamaların root erişimine ihtiyaç duyduğunu belirtelim.

Android Telefonda Reklamları Engellemek

AdAway

AdAway uygulamasını bu bağlantıdan indirebilir ve hemen her uygulamadaki reklamdan kurtulabilirsiniz. APK dosyasını indirdikten sonra dosyanın üzerine dokunarak kurulumunu sağlamanız yeterli olacaktır. Kurulumun ardından uygulamayı açın ve Download files and apply ad blocking butonuna dokunun. Dosyaların indirilmesi ve ayarların gerekli şekilde yapılandırılmasına müsaade edin. Cihazın yeniden başlatılmasına onay verin.

MoaAB

Android telefonda reklamları engellemek için MoaAB: Mother Of All AdBlocking uygulamasından da yararlanabilirsiniz. Bağlantıdan dosyayı indirin ve akıllı telefonunuzdaki /system/etc dizinine hosts dosyasını kopyalayın. Bunun için ES File Explorer uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı çalıştırın ve Root-Explorer modunu etkinleştirin; /system/etc dizinine gidip hosts dosyasını bu dizine kopyalayın.

İkinci yöntemle reklamları engelliyorken akıllı telefonunuzda root erişimine dilediğiniz an son verebilirsiniz. Artık uygulamalarda reklamları görmeyeceksiniz. Ancak Airpush bildirimleri gibi bazı reklamların bu araçlarla da engellenemediğini belirtelim.



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