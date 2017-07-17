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Aniden batarya kullanımıyla ilgili şikayetleriniz varsa ve telefonun şarjı artık eskisi kadar uzun gitmiyorsa yalnız değilsiniz. Buna neden olabilecek onca sebep var ve batarya kullanımı yüzde 40-50 artış gösterebilir. Çare olaraksa çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz.

Android: Yüksek Batarya Kullanımına Çareler

İlk olarak bu tür sorunlarla karşılaştığınızda cihazı uzun süre yeniden başlatmadıysanız yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Kimi zaman sadece yeniden başlatma bile belirli uygulama ve servisleri sıfırlayıp sorunları azaltabilir.

Güncelleme Kontrolü

İster yeni, ister eski cihaz olsun kimi zaman yazılım güncellemesi yapmak bu tür sorunları aşabilir. Üreticiler geri gelen kullanıcı yorumları ve analizlerinden sonra bulunan açık ve sorunları düzelten yamaları dağıtıma sunabiliyor. Ayarlar içinden Hakkında kısmına girip Sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol edin ve varsa Wi-Fi üzerinden indirip kurun

Uygulama ve Oyunlar

Benzer durum uygulama ve oyunlar açısından da geçerli ve örneğin bir Facebook güncellemesi bile batarya kullanımını yarı yarıya düşürebilir. Bu tür sorunlar yaşandı ve yamalar ile güncellemeler sayesinde aşıldı. Google Play mağaza uygulamasında soldan ana menüye girin ve güncellemeleri görün. Mutlaka güncellenecek uygulamalar bulacaksınız ve Wi-Fi üzerinden indirmeniz mantıklı.

Güvenli Mod

Sorun aşılamıyorsa Güvenli modda açıp sorunun bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilirsiniz. Hala geçmiyorsa sorunu bitik bir batarya olabilir. Güç butonuna uzun basın ve kapatın. Ardından güç butonuna uzun basıp açın ama bırakmadan animasyonlu logo gelene kadar bekleyin. Güç butonunu bırakıp ses kısma butona basın ve tutun. Güvenli modda açılacak ve sadece sistem uygulamaları yüklenecek.

Sistem Önbelleğini Boşaltın

Cihazda yer alan uygulamalar belirli dosyaları önbellekte tutar. Bunu boşaltmak adına Ayarlar uygulamasında Depolama kısmına girin ve yüklenmesini bekleyin. Ardından Önbellek kısmına tıklayıp silme komutu verin.

Özellikleri Kapatın

NFC, GPS, Bluetooth ve bazen Wi-Fi gibi özellikleri kapatarak donanımların gereksiz yere güç tüketmesini engelleyin. Wi-Fi genelde bildiğiniz sabit bir ağsa Wi-Fi tarama özelliğini kapatarak da kazanç elde edebilirsiniz. Wi-Fi ayarlarından gelişmiş kısmına girip tarama özelliğini kapatın.





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