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Günümüzde ayrı olarak dijital fotoğraf makinesi taşıyan kalmadı ve akıllı telefonlar yetiyor. Bunlarda yer alan kameralar çok yüksek çözünürlük desteklese de iyi ışıklandırma olmadıkça ve titreşim engellenmedikçe net fotoğraflar çekemezsiniz. Çekim için özel bir tripod taşıdığınızı hiç sanmıyoruz.

Android/iOS: Bulanık Fotoğraf Çekimlerini Engelleyin

Tripod taşımak ve her yere kurmak kolay olmadığından çekim yapmadan önce sabit durmak için ayaklarınızı dengelemeniz, varsa masa gibi nesnelerden destek almanız, duvara yaslanıp kamerayı düzlemeniz vb fayda sağlar. Odaklama da son derece önemli çünkü titreme olmasa bile asıl nesneye değil başka yere odaklanırsanız o zaman görüntü net olmaz yani daha doğrusu net çıkan istediğiniz kısım olmaz.

Çoğu cihazın kamera uygulaması dokunarak odaklama desteği veriyor. Ardından deklanşöre basma sırası geliyor ki bu da bir sorun çünkü tıklamanızla çekim aynı anda gerçekleşiyorsa yani x saniye geri sayım yoksa el darbenizle kamera az sa olsa titrer. Çoğu cihazda ses butonlarıyla da çekim yapılabiliyor ve farkı denemelisiniz. Ek olarak buna izin veriliyorsa kumandalı kulaklık bağlayın ve böylece üzerindeki butona basıp cihazı titretmeden çekin.

Son olarak belirli kamera uygulamalarını kullanarak daha fazla seçenek elde edebilir ve başarınızı arttırabilirsiniz. Camera+, Camera Awesome, Camera360, ProCapture gibi çok sayıda başarılı kamera uygulaması bulunuyor. Doğru teknikleri öğrenmeniz ve uygulamaya geçirmeniz zaman alabilir ama sonrasında sorunsuz fotoğraf çekme oranınız artacak.



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