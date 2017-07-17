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Apple iPhone‘da Şarkı Sözlerini Görüntülemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bildiğiniz gibi Apple’ın müzik uygulaması Apple Music müzik dinlerken şarkı sözlerini görüntüleme özelliği sunuyor ancak tüm parçalar için şarkı sözü verisi mevcut değil. Apple Music uygulamasının dışında Spotify ya da YouTube gibi uygulamalar aracılığıyla da müzik dinliyor olabilirsiniz. Anadilinizde dinlediğiniz her şarkıda yüksek tempo nedeniyle şarkı sözlerini ayırt edemeyebilirsiniz, yabancı dilde dinlediğiniz müziklerde bu durumla daha çok karşılaşıyor olsanız gerek. Sonuç olarak Apple iPhone‘da müzik dinlerken bir yandan da Şarkı Sözlerini Görüntülemek için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayı ele alacağız, üstelik sözleri senkronize şekilde takip edebiliyorsunuz.

iPhone: Şarkı Sözlerini Görüntülemek

Öncelikle Musixmatch Lyrics Finder uygulamasını App Store uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve müzik dinlerken uygulamanın devreye girmesi için arayüzde karşınıza çıkacak olan Enable Now butonuna dokunun.

Uygulama doğal olarak müzik kütüphanenize erişim izni talep edecektir. Bu uyarı karşınıza geldiğinde Allow butonuna dokunarak erişim iznini sağlayın.

Artık akıllı telefonunuzda işletim sisteminin kendi müzik uygulaması, YouTube ya da Spotify gibi bir uygulamayla müzik dinlerken Musixmatch uygulaması dinlediğiniz parçayı tespit edecek ve şarkı sözlerini ekranda görüntüleyecektir. Enstrümantal şarkılar için ilgili eserin enstrümantal olduğu ibaresini göreceksiniz.

Musixmatch Lyrics Finder uygulamasının iOS 9.3 ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarına sahip mobil Apple cihazlara yüklenebildiğini belirtelim.



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