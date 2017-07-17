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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta yakın zamanda YouTube Videolarını İzlemek mümkün hale gelebilir. WhatsApp tüm dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir kullanıcı kitlesini çatısı altında toplamayı başardı. Zaten Facebook tarafından satın alınması da yoğun ilgi görmesi sayesinde gerçekleşti. Hemen hepimizin akıllı telefonunda yer alan vazgeçilemez nitelikteki araçlardan birisi olan uygulamayı arkadaşlarımızla birebir ya da grup sohbetleri gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Anlık mesajlaşmanın dışında fotoğraf, ses kaydı, video ve döküman paylaşımı da yapıyoruz. Tabii işin bir de farklı sosyal ağlar ve web sitelerindeki içerikleri paylaşma boyutu var. WhatsApp’ta arkadaşlarınızla karşılıklı şekilde YouTube videoları paylaşıyor olabilirsiniz. Siz bir YouTube linki gönderdiğinizde arkadaşınız bağlantıya dokunuyor ve videoyu YouTube uygulaması ile izleyebiliyor. Önümüzdeki dönemlerde WhatsApp‘ta, doğrudan uygulama içerisinden YouTube Videolarını İzlemek mümkün hale gelecek gibi görünüyor.

WhatsApp: YouTube Videolarını İzlemek

Gelişmenin kaynağı teknoloji meraklılarının da artık yakından tanıdığı WABetaInfo. WhatsApp’ta YouTube videolarını izleme özelliği Picture in Picture / Resim içerisinde resim formunda çalışıyor; aynı zamanda pinch-to-zoom desteği, videoyu tam ekran izleme olanağı ve video bir kenarda oynatılırken mesajlaşmaya devam edebilme gibi özellikler de var.

Tabii başka bir arkadaşınızla mesajlaşmaya geçtiğinizde mevcut video oynatımı durduruluyor. Habere bakılırsa özellik şu an WhatsApp’ın iOS Beta versiyonunda mevcut ve iPhone 6 ya da daha güncel modellerde destekleniyor. WhatsApp’ın Android ve Windows Phone versiyonlarında bu özelliğin test edilip edilmediğiyle ilgili bir bilgi şu anda yok.

Testler sorunsuz şekilde tamamlanırsa iOS kullanıcıları yakın zamanda WhatsApp’ta uygulama içerisinde YouTube videolarını izleme imkanına kavuşabilir.



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