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iOS 11 kurulu Apple iPhone‘da Game Center’ı kapatmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Game Center başlangıçta hayli devrimsel bir araçtı. Çeşitli oyunları arkadaşlarla birlikte oynama fırsatı sunuyordu. Fruit Ninja gibi oyunların ön planda olduğu dönemlerde hayli popüler bir servisti. Destekleyen oyunlarda arkadaşlarınızla mücadele ediyor ve onların yaptığı puanları geride bırakmaya çalışıyordunuz. Game Center ne yazık ki yıllardır yerinde saymakta ve yeni bir özellik sunmuyor. Letterpress ve King of Thieves gibi hayli sevilen iOS oyunları kendi eşleştirme motoruna sahip ve oyuncular dünyanın dört bir yanından rakip bulup mücadele edebiliyor. Facebook entegrasyonu özelliği farklı platformları tercih eden kullanıcıların dahi arkadaşlarıyla yarışabilmelerine olanak tanımakta. Game Center’ın popülaritesini kaybettiğini söylesek yanılmış olmayız. iOS 10 işletim sisteminde Game Center’ı kapatamıyorduk. Game Center’da oturumu kapattığımızda yine uyarı penceresi çıkıyordu ve oturum açmak isteyip istemediğimiz soruluyordu. Neyse ki iOS 11 versiyonunda Game Center’ı kapatmak mümkün.

iOS 11: Game Center’ı Kapatmak

iOS 11 yüklü Apple iPhone‘da Game Center’ı kapatmak için Settings menüsünü açın. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Game Center seçeneğini bulup üzerine dokunun. Game Center ekranında Game Center seçeneğini devre dışı bırakın. Artık Game Center destekli bir oyunu açtığınızda Game Center’ı açmak isteyip istemediğinizi soran uyarı penceresi açılmayacak; bu konu ile ilgili rahatsız edilmeyeceksiniz.

Bu yazıyı kaleme aldığımız dönemde iOS 11’in hala Beta aşamasında olduğunu ve işletim sisteminin final sürümünü Eylül / Ekim 2017’de beklediğimizi not düşelim.



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