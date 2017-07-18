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iOS 11 kurulu Apple iPhone‘da kamera uygulamasındaki QR kod tarayıcıyı devre dışı bırakmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bildiğiniz gibi iOS 11 versiyonuyla birlikte kamera uygulaması QR kod tarama özelliğine kavuşuyor. Bu küçük özellik çok fazla ön plana çıkabilmiş değil çünkü bir çeşit gizli özellik olarak belirdi. Kamera uygulamasını çalıştırdıktan sonra uygulamanın QR kod tarama özelliğine sahip olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Okutulan kodda bir telefon numarası ya da internet sitesi bağlantısı bulunuyorsa uygulamaya bağlantıyı Safari ile açmak ya da telefon numarasını aramak için öneri getiriyor. QR kod tarama özelliği kamera uygulamasında varsayılan olarak etkin durumda. Fotoğraf ya da kare yakalama modlarında bu özellik aktif olarak kullanılabiliyor. Zaten Photo kullanıcıların en çok tercih ettiği mod konumunda. Cihaz bu iki moddan birindeyken kamerayı bir QR koda yönelttiğinizde kod otomatik olarak taranıyor. Bu özellik size sinir bozucu geliyorsa ya da kullanışsız olduğunu düşünüyorsanız devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. iOS 11 yüklü Apple iPhone‘da kamera uygulamasındaki QR kod tarayıcıyı devre dışı bırakmak oldukça kolay.

iOS 11: Kamera Uygulamasındaki QR Kod Tarayıcıyı Devre Dışı Bırakmak

iPhone’da Settings menüsüne erişin. Alt kısma doğru doğru kaydırma yaparak Camera seçeneğini bulun ve üzerine dokunun. HDR, format tercihi, çekim kalitesi gibi ayarlara ek olarak Scan QR codes seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği devre dışı bırakın.

Artık kamera uygulamasında QR kod tarama özelliği devre dışı kalacak.



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