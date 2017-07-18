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Dünyanın her yanında sürekli olarak depremler gerçekleşiyor. Sık deprem yaşanan bölgelerde halkın bununla yaşamayı öğrenmesi ve önlemler alması şart. Destek veren çeşitli servisler var. Ek olarak depremleri yakından takip etmek ve son gelişmeleri cep telefonunda görmek isteyebilirsiniz.

iOS: Deprem Takipçisiyle Güncel Bilgileri Görün

Quake Spotter adlı iOS uygulamasının özelliği depremlerin kaydını tutması. USGS, EMSC, GeoNet, Natural Resources Canada, British Geological Survey gibi çok sayıda köklü deprem servisine ait bilgileri kullanarak güncelleme yapan uygulama dünyanın herhangi bir yerindeki depremi kaçırmadan rapor ediyor.

Şu aşamada ücretli ve fiyatı düşük olsa da kimi zaman kampanya dahilinde kısa süreliğine ücretsiz olarak da sunuluyor. iOS 8 ve üstüyle uyumlu olan uygulamanın kurulabilmesi için 26.8 MB indirme gerekiyor.

Elbette indirip kurduktan sonra açtığınızda konum bilgisini paylaşmanız için izin istiyor olacak. Böylece çevrenizdeki depremler daha rahat biçimde algılanabilecek ve raporlanacak. Acil bilgileri bildirim olarak almak istiyorsanız izin vermeniz gerekecek.

Meraktan ziyade deprem bölgesinde yaşayan ve bildirimleri almak isteyenler için daha cazip görünüyor. Uygulamada gösterilen harita sayesinde deprem yerleri ve şiddetleri net biçimde fark edilebiliyor. Bunlara tıklayıp zaman, şiddet, yer gibi detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Mesafeye ve yakınlığa göre sıralama almak ve en yakında gerçekleşen depremleri görmek son derece kolay. Liste modunda birine tıklayınca harita görünümünde detaylı bilgiye geri dönülebiliyor. Ayarlar sayesinde yakınlık sınırlaması, raporlama için en düşük ve yüksek deprem dereceleri değiştirilebiliyor.



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