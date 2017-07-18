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Task Paper adındaki yapacaklar/görev listesi düzenleme uygulamasının benzerlerinden farkı iOS içeren cihazlarda işinizi kolaylaştıracak biçimde listeyi kilit ekranında duvar kağıdı olarak görmenize de olanak vermesi. Böylece kolay biçimde zaman kaybetmeden listenizdeki kalemleri görebilirsiniz.

iOS: Yapılacaklar Listesini Ekran Kilidinde Görün

Benzer liste uygulamaları gibi kişisel, alışveriş, iş için ayrı kategoriler altında listeler oluşturabilirsiniz. Birden fazla liste oluşturmak, yapacaklar listesini e-posta gövdesinde içerik olarak göndermek mümkün. iOS 6.0 ve üstüyle uyumlu olan uygulama ücretsiz ama reklamlar içeriyor. Bunları kaldırmak için ufak bir uygulama içi satın alma gerçekleştirilebiliyor:

Bunun haricinde sade ve kullanımı kolay bir yapacaklar listesi uygulaması. Listeyi duvar kağıdı olarak ekran kildiini eklerseniz kilidi açmanıza gerek kalmadan görebilirsiniz.

Daha fazla detay içinse ekran kilidini açmanız yeterli. Ücretsiz biçimde listeler oluşturun, ekleme, düzenleme, yeniden sıralama gibi işlemleri sorunsuz biçimde gerçekleştirin.





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