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LG G5 Stereo ses modu kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlar genellikle mono ses modu efektiyle geliyor ve bu nedenle pahalı bir kulaklık edinseniz dahi arzu ettiğiniz ses kalitesine ulaşamayabiliyorsunuz. Fakat cihaza yükleyebileceğiniz özel ses modları sayesinde müzik dinleme deneyimini bir üst seviyeye taşımak mümkün hale geliyor. Bugün ele alacağımız ve LG G5 akıllı telefon için ashirviskas kullanıcı adlı geliştirici tarafından hazırlanan ses modu hem stock ROM hem de custom ROM’larla uyumlu. Bu modu LG G5 akıllı telefona yükleyerek harika baslar, temiz ve net sesler alabileceksiniz. Üst düzey bir kulaklığınız olmasa dahi ses kalitesinde iyileşme hissedebilirsiniz. Modu yükleyebilmek için akıllı telefonda bootloader kilidinin kaldırılmış ve root erişiminin sağlanmış olması şart.

LG G5 Stereo Ses Modu Kurulumu

Desteklenen Cihazlar

H850

H830

Hazırlık

Bootloader kilidinin kaldırılması

Root erişiminin sağlanması

Root Browser uygulamasının Google Play mağazasından yüklenmesi

XML dosyasının indirilmesi ve kurulum aşamalarının izlenmesi

İndirmeler

Kurulum Aşamaları

İndirmeler bölümünde stock ROM, CyanogenMod 13 ve 14 custom ROM’lar için XML dosyaları bulunmakta. Uygun olan XML dosyasını indirin.

XML dosyasını akıllı telefonunuza kopyalayın.

Root Explorer uygulamasını açın ve /system/etc dizinine gidin.

mixer_paths_tasha.xml dosyasını yedekleyin, ardından dosyayı bu dizinden silin.

İndirdiğiniz XML dosyasını kopyalayın ve /system/etc dizinine yapıştırın.

Dosyaya uzun dokunun ve Properties seçeneğine girin. İzinleri ekran görüntüsünde olduğu gibi yapılandırın.





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