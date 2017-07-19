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Android uyumlu emoji oluşturma uygulamaları ile karşınızdayız. Emoji’ler farklı sosyal mecralarda kişilerin duygularını ifade etmek için sıkça kullandıkları ögeler olarak son yıllarda hayli popülarite kazandı. Çeşitli sosyal ağlarda kullanıcıların hizmetine yüzlerce emoji sunulmuş olsa da bazı kullanıcılar bu emoji’ler ile kendilerini ifade edemiyor ve kendi emoji’lerini oluşturmak istiyor. Bunun için çeşitli uygulamalar var ve bu araçlar niyetlerinizi ve duygularınızı kendi imgeleminizi kullanarak ifade etmeniz için gerçekten iyi bir fırsat sunuyor. Dilerseniz Android‘li akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz popüler emoji oluşturma uygulamaları nelermiş hep birlikte görelim.

Android: Emoji Oluşturma Uygulamaları

Bitmoji

Bitmoji emoji oluşturmak için kullanılan ve akıllı telefon kullanıcıları arasında hayli popüler hale gelen bir araç. Zaten çok sayıda farklı stildeki sticker’lar ve ögeler içermesi sayesinde ön plana çıktı ve popüler sosyal ağ uygulaması Snapchat tarafından satın alındı. Uygulamanın Snapchat ile entegre hale getirilmesi popülaritesinin daha da artmasını sağladı. Bitmoji ile emoji oluşturmak için avatar seçin ve saç stili, kaş şekli ve göz rengi gibi detayları ayarlayın. Gövde tipini seçin ve emoji’nize yapısını kazandırın. Son olarak kıyafeti seçin ve emoji’yi kullanmaya başlayın.

Emoji Maker

Standart emoji’lerden sıkıldınız mı? Kendi emoji’lerinizi mi oluşturmak istiyorsunuz? Bu başarılı emoji oluşturma uygulamasıyla binlerce ilgi çekici tasarım arasından seçim yapabilir ve özel emoji’ler yaratabilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz. Oluşturduğunuz emoji’leri Facebook, WhatsApp ve Snapchat gibi popüler uygulamalarda kullanabiliyorsunuz.

Emojidom

Emojidom listemizdeki önceki iki uygulama ile benzer özelliklere sahip. Kendi beğenilerinize uygun eşsiz emoji’ler oluşturmanıza olanak tanıyor. Ana şablonu seçtikten sonra yüz belirliyor ve değişkenleri dilediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Katmanlar ekleyerek daha estetik sonuçlar elde edebilmeniz de mümkün.





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