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Root edilmiş yani yönetici izinleri alınmış bir akıllı telefonu kullanmak kafa karıştırıcı gelebilir. Farklı işlemlerde düzenlemeler için farklı araçlara gerek duyarsınız. Kimi zaman bilgisayar bağlantısı yapmanız gerekebilir. Sonuç olarak kullanıcı dostu olduğu söylenemez.

Android: Özel Kurtarmasız ROM Atmak ve Yedek Almak

Bu tür sorunları aşmanızı sağlayacak tek bir uygulama var: FlashFire. ROM kurma, yedek alma ve hatta fabrika ayarlarına dönüş gibi işlemleri yapabiliyor. Üstelik root almanıza gerek de kalmıyor! En güzeli Fastboot gibi özel kurtarma araçlarına da gerek duyulmuyor. Normalde ROM kurmak için CWM, TWRP gibi özel kurtarma menüleri kurup bunlardan başlatmak gerekiyor ama artık şart değil!

FlashFire ücretsiz ve işe yaraması için sadece root yetkisi olması yetiyor ve özel bir kurtarma menüsü kurma şartı kalkıyor. Android işletim sistemi içinden çalışan uygulama göz almayı başarıyor.

Böylece yedek almak ve ROM kurmak basitleşiyor, kolaylaşıp hızlanıyor. Başka yerlerde bulamayacağınız bazı ekstra özelliklere de sahip. Bilgisayara bağlamak zorunda da kalınmıyor. Google Play mağaza ortamından ücretsiz indirdikten sonra başlatın ve root izni verin. Pro sürümü satın alarak geliştiriciye destek olabileceğiniz gibi eğer durumunuz yoksa ayarlara girip de ek özellikleri açabilirsiniz!

Tüm cihazın yedeğini almak için artı sembolüne tıklayın ve yedek komutu verin. Ardından normal seçin. Yedeği daha sonradan geri yüklemek mümkün ve TWRP uyumlu yedekler bile alınabiliyor. Konum olarak disk ya da SD kart seçin. Ardından ad verin ve nelerin dahil olacağını seçin. Değiştirmenize gerek yok. Onay verin ve büyük Flash butonuna basıp Evet deyip başlatın.

Yedek bitince sonra geri almak ve dönmek isterseniz artıya basın ve Restore seçip dosyayı gösterin, onay verin. Eğer amacınız cihaza özel hazırlanmış bir ROM paketini kurmaksa bu durumda zip uzantılı paketi indirin. Ardından uygulamada artıya tıklayıp Flash ZIP seçin ve gösterin. Onay verip ayarları değiştirmeden başlatın ve bekleyin.

Gerçekten de gerekli bir uygulama ve cihazınızı özelleştirmek isteyenler için biçilmiş kaftan.



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