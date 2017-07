⁠⁠⁠







Android‘li akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar ile karşınızdayız. Programlamaya adım atmak isteyen hevesli bir teknoloji meraklısı ya da bilgilerini tazelemek / pratik yapmak isteyen bir uzman olabilirsiniz; burada tanıtacağımız uygulamaların sizin için yararlı olacağını düşünüyoruz.

Android: Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar

Programming Hub, Learn to code

Uygulama çok sayıda programlama dilini öğrenmek için hepsi bir arada çözüm. Programlama örnekleri, kurs materyalleri ve bir derleyici ile ihtiyaç duyacağınız tüm bileşenleri bünyesinde barındırıyor.

Udacity – Learn Programming

Udacity kursları Facebook, Google, Cloudera ve MongoDB’den endüstri uzmanları tarafından sağlanıyor. Udacity sınıfları size programlamanın temellerini öğretmekten verileri anlamanıza yardımcı olan daha gelişmiş kurslara kadar uzanıyor.

C Programming

Bu C programlama uygulaması Android’li akıllı telefonunuzda temel C programlama notlarını taşımanızı sağlıyor. Doksanın üzerinde C programı içeriyor. Uygulama çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip ve içerikler kullanıcıların kolayca anlayabileceği şekilde hazırlanmış.

Learn Python

Hareket halindeyken bugünün en çok rağbet gören programlama dillerinden biri olan Python’u öğrenin, üstelik bedava! Kısa dersler ve eğlenceli sınavlar ile gezinirken, diğer kullanıcılarla rekabet edebilir ve işbirliği yapabilirsiniz. Uygulamada Python kodu yazma pratiği yapabilir, puan toplayabilir ve becerilerinizi sergileyebilirsiniz.

Learn programming

Uygulama “İnternet teknolojilerinin etkileşimli ders kitabı” üzerine tez çalışması amacıyla oluşturulmuş. HTML 5’de kullanılan tüm ögelerin listesini içeriyor.

SoloLearn: Learn to Code

SoloLearn’ün en güzel yanı kodlama öğrenen kullanıcıların en hızlı büyüyen küresel topluluklarından birisine sahip olması. 11’den fazla programlama disiplinini basitten orta ve ileri seviyelere kadar 900’e yakın konu ile karşılayabiliyorsunuz.

Encode: Learn to Code

Encode’un küçük programlama dersleri nerede olursanız olun ve ne kadar az zaman ayırabilirseniz ayırın bir şeyler öğrenmenizi sağlıyor. Tamamen etkileşimli olan kod editörü, dünyanın en popüler programlama dillerinden biri olan JavaScript ile güçlendirilmiş durumda.

Treehouse

Treehouse teknolojiyi öğrenmenin en iyi yollarından birisi konumunda. HTML & CSS ile web tasarımı, Swift & Objective-C ile iPhone ve Java ile Android uygulamaları kodlama; Ruby on Rails, PHP ve Python’la web geliştirme dünyasına adım atabilirsiniz.





