Android: Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar

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Android‘li akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar ile karşınızdayız. Programlamaya adım atmak isteyen hevesli bir teknoloji meraklısı ya da bilgilerini tazelemek / pratik yapmak isteyen bir uzman olabilirsiniz; burada tanıtacağımız uygulamaların sizin için yararlı olacağını düşünüyoruz.

Android: Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar

Programming Hub, Learn to code

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 1

Uygulama çok sayıda programlama dilini öğrenmek için hepsi bir arada çözüm. Programlama örnekleri, kurs materyalleri ve bir derleyici ile ihtiyaç duyacağınız tüm bileşenleri bünyesinde barındırıyor.

Programming Hub, Learn to code
Programming Hub, Learn to code
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Programming Hub, Learn to code
Developer: Nexino Labs Pvt Ltd
Fiyat: Ücretsiz+

Udacity – Learn Programming

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 2

Udacity kursları Facebook, Google, Cloudera ve MongoDB’den endüstri uzmanları tarafından sağlanıyor. Udacity sınıfları size programlamanın temellerini öğretmekten verileri anlamanıza yardımcı olan daha gelişmiş kurslara kadar uzanıyor.

Udacity - Lifelong Learning
Udacity - Lifelong Learning
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Udacity – Lifelong Learning
Developer: Udacity
Fiyat: Ücretsiz

C Programming

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 3

Bu C programlama uygulaması Android’li akıllı telefonunuzda temel C programlama notlarını taşımanızı sağlıyor. Doksanın üzerinde C programı içeriyor. Uygulama çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip ve içerikler kullanıcıların kolayca anlayabileceği şekilde hazırlanmış.

C Programming
C Programming
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C Programming
Developer: Akshay Bhange
Fiyat: Ücretsiz

Learn Python

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 4

Hareket halindeyken bugünün en çok rağbet gören programlama dillerinden biri olan Python’u öğrenin, üstelik bedava! Kısa dersler ve eğlenceli sınavlar ile gezinirken, diğer kullanıcılarla rekabet edebilir ve işbirliği yapabilirsiniz. Uygulamada Python kodu yazma pratiği yapabilir, puan toplayabilir ve becerilerinizi sergileyebilirsiniz.

Learn Python
Learn Python
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Learn Python
Developer: SoloLearn
Fiyat: Ücretsiz

Learn programming

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 5

Uygulama “İnternet teknolojilerinin etkileşimli ders kitabı” üzerine tez çalışması amacıyla oluşturulmuş. HTML 5’de kullanılan tüm ögelerin listesini içeriyor.

Learn programming
Learn programming
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Learn programming
Developer: Jan Tursky
Fiyat: Ücretsiz+

SoloLearn: Learn to Code

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 6

SoloLearn’ün en güzel yanı kodlama öğrenen kullanıcıların en hızlı büyüyen küresel topluluklarından birisine sahip olması. 11’den fazla programlama disiplinini basitten orta ve ileri seviyelere kadar 900’e yakın konu ile karşılayabiliyorsunuz.

SoloLearn: Learn to Code for Free
SoloLearn: Learn to Code for Free
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SoloLearn: Learn to Code for Free
Developer: SoloLearn
Fiyat: Ücretsiz

Encode: Learn to Code

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 7

Encode’un küçük programlama dersleri nerede olursanız olun ve ne kadar az zaman ayırabilirseniz ayırın bir şeyler öğrenmenizi sağlıyor. Tamamen etkileşimli olan kod editörü, dünyanın en popüler programlama dillerinden biri olan JavaScript ile güçlendirilmiş durumda.

Encode: Learn to Code
Encode: Learn to Code
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Encode: Learn to Code
Developer: Upskew Pty. Ltd.
Fiyat: Ücretsiz+

Treehouse

Android Programlama Öğrenmek İçin Uygulamalar 8

Treehouse teknolojiyi öğrenmenin en iyi yollarından birisi konumunda. HTML & CSS ile web tasarımı, Swift & Objective-C ile iPhone ve Java ile Android uygulamaları kodlama; Ruby on Rails, PHP ve Python’la web geliştirme dünyasına adım atabilirsiniz.

Treehouse
Treehouse
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Treehouse
Developer: Treehouse Island Inc.
Fiyat: Ücretsiz


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