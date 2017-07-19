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Android‘li akıllı telefonunuzda ön yüklü uygulamaları ve sistem uygulamalarını root’suz kaldırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli cihazlar üreticiler tarafından ürüne dahil edilen çok sayıda sistem ve ön yüklü (bloatware) uygulama içeriyor. Kullanıcılar bu araçların birçoğunu kullanmak istemiyor ve ne yazık ki bu uygulamalardan kurtulmak pek kolay olmuyor. Sistem uygulamalarını Google Play’den yüklenen uygulamalarla aynı şekilde kaldıramıyorsunuz. Sistem uygulamalarını kaldıran araçlar çoğunlukla root erişimine gereksinim duymakta fakat biz bu yazıda sistem uygulamalarını root’suz kaldırmak için izlenebilecek bir yöntemden bahsedeceğiz.

Android: Sistem Uygulamalarını Root’suz Kaldırmak

Hazırlık

Akıllı telefonunuz için USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

ADB ve fastboot kurulumunu gerçekleştirin.

ve kurulumunu gerçekleştirin. Android telefonunuzda USB Debugging seçeneğini aktive edin.

Sistem Uygulamaları ve Ön Yüklü Uygulamaları Root’suz Kaldırmak

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve MTP modunu seçin.

ADB kurulum klasörüne gidin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın ve açılan menüden Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

Cihazın bilgisayar tarafından algılanıp algılanmadığını kontrol etmek için adb devices komutunu girin.

Akıllı telefonunuz tespit edildiyse ekranda seri numarası belirecektir.

Aşağıdaki komutu yeşil renkli kısımla akıllı telefonunuzun OEM adını değiştirerek yazın.

adb shell

cmd pm list packages | grep ‘<OEM/Carrier/App Name>‘

Android telefonunuzda kurulu olan uygulama paketleri listelenecektir. Listeyi inceleyin ve kaldırmak istediğiniz paketleri belirleyin.

Bir paketi kaldırmak için ekran görüntüsündeki komutu (pm uninstall -k –user 0 <paket adı>) kullanabilirsiniz. Tabii paket adını kaldırmak istediğiniz pakete uygun olarak değiştirmeniz gerekecek.

Paket isimlerini öğrenmek için üstteki komut yerine App Inspector uygulamasından da yararlanabilirsiniz.





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