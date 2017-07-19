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iPhone kullanıyorsanız ve bir nedenden ötürü App Store mağaza ortamına bağlanmakta zorluk çekiyorsanız buna neden olan birden fazla sebep olabilir ve sonucu bulmanız epey zaman alabilir. Bir diğer sorunsa bağlantı olsa bile uygulama ve oyunların asla tam olarak indirilememesi.

iOS: iPhone’da App Store Bağlantısı Sorunu Çözümü

Bunlar son derece sık yaşanan sorunlar ve neyse ki deneyebileceğiniz çok sayıda basit çözüm var. Sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:

1-App Store açık mı?

Kimi zaman güncelleme ya da ürün duyurusu anlarında App Store kapalı duruma gelebilir. Bunu anlamanın en kolay yolu şu adrese girip kontrol etmek: https://www.apple.com/tr/support/systemstatus/

Kapalı durumdaysa beklemekten başka çareniz yok.

2-İnternet bağlantınız

App Store erişimi için online olmanız şart. Google gibi sitelere sorunsuz girip giremediğinizi kontrol edin. Wi-Fi sorunları varsa onarım deneyebilirsiniz.

3-Diğer Wi-Fi ağları

Varsa diğer Wi-Fi ağa bağlanın. Bazı durumlarda ağların erişebileceği adresler ve portlar sınırlanmış ve dosya indirilmesi engellenmiş olabilir.

4-DNS portlarını kontrol

DNS sayesinde alan adları IP olarak dönüşür ve erişim sağlanır. Arızalı DNS varsa ya da yavaşlamışsa tıkanma gözlenebilir. Bu biraz karmaşık bir ayar ve yanlış düzenleme yaparsanız internet bağlantınız hepten gidebilir.

5-Mobil veri kapalı mı?

Kotayı korumak için ayarlardan sadece Wi-Fi olunca indirme seçilmişse kesinti gözlenebilir. Bunun için ayarlar uygulamasında Mobil veriye girip hangi uygulamalara izin verildiğini kontrol edin. App Store izinli mi?

6-Kotanız dolmuş mu?

Bazı durumlarda aylık kotanız dolunca telefon operatörü veri erişimini keser ya da aşırı yavaşlatır. Bunu servis üzerinden kontrol edebilirsiniz.

7-Demode uygulama

Artık destek verilmeyen ya da marketten kaldırılmış bir uygulamayı güncellemeye çalışırsanız sonuçsuz kalabilirsiniz. App Store’da tekrar aratın ve var mı kontrol edin.

8-Oturumu yenileyin

App Store uygulaması tıkanmış olabilir. Bu gibi durumlarda hesap oturumunu kapatıp tekrar açın. Kullanıcı adı ve parolayı bilmeniz gerekir.

9-Belleği temizleyin

iPhone bazen bellek tıkanması yaşayabilir. Az RAM varsa sık yaşanır. Home butonuna çift tıklayın ve App Store sembolünü sürükleyip kapatın. Tekrar başlatın.

10-App Store içeriğini yenileyin

App Store’da görünen içeriğin yeniden yüklenmesi için üstteki satıra art arda on kez tıklayarak yeniden yüklemeye zorlayın.



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