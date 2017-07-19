⁠⁠⁠







Yeni bir iPhone satın aldığınızda eski cihazda yer alan kişileri ve bunlara ait telefon numarası, adres, e-posta gibi bilgileri aktarmak sıkıntılı görünebilir. iPhone’dan yenisine veri aktarmak için hangi yolu izlemelisiniz? Apple’ın 2011’de tanıttığı iCloud bulut depolama servisi en ideal çözüm olacak.

iOS: Kişileri iPhone’dan Diğerine Aktarmak

iCloud servisini kullanmıyor olabilirsiniz ve bu durumda çaresiz değilsiniz. iTunes uygulamasını ya da üçüncü parti uygulamaları kullanarak da sonuca gidebilirsiniz. iOS sürümünü iOS 10 ve üstüne terfi etmişseniz iCloud varsayılan olarak aktif geliyor olacak. Apple’dan kullanıcılara sunulan ücretsiz iCloud alanı 5 GB ile sınırlı. Daha fazlası için aylık ödeme gerekiyor.

Eski iPhone’da iCloud hesabınızla oturum açın ve Wi-Fi ile bağlanın. Ayarlar uygulaması içinden iCloud bulun ve ekranda görüldüğü gibi yedekleme seçeneklerini aktifleştirin.

Anında yedek almak için Şimdi Yedekle satırına tıklayın ve bitmesini bekleyin. Artık yeni cihaza geçebilirsiniz. Zaten ilk kurulumda Apple kullanıcı adı ve parolası sorulacak. Bunları girin ve iCloud yedeğinden geri yüklemeye tıklayın. Verileriniz ve kişiler listesi yeni cihaza gelecek.

iTunes ile aktarım

Apple iTunes ile aktarım için benzer yol izlenebilir. Telefonu bilgisayara bağlayın ve iTunes açın. Cihazı bulunca soldaki menüden iPhone seçin ve Kişiler eşleştirme özelliğini aktifleştirin. Gelişmiş menüsünde ilgili seçenekler var ve yeni cihazı bağlayınca kişileri içeri aktarıyor olacak. Alttaki senkronizasyon butonuna basmayı unutmayın.

Not: Eski cihaz çalınmış ya da kırılmışsa bile iCloud ya da iTunes yedeği varsa bunun üzerinden yeni cihaza verileriniz aktarılır. Yeter ki Apple kullanıcı ve parolanız geçerli olsun.



⁠⁠⁠





