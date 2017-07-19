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Moto Z Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Endonezya ve Hong Kong’da yaşayan Moto Z akıllı telefon kullanıcıları bugünden itibaren Android 7.1.1 Nougat güncellemesine erişebilir hale geldi. Moto Z akıllı telefon kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi sürümüyle çıkıyordu ve sonrasında Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı. Güncelleme bildirimini alan kullanıcıların cihazlarını en azından % 50 seviyesine dek şarj etmeleri ve güncelleme paketini Wi-Fi ağına bağlı şekilde indirmeleri tavsiye ediliyor.

Moto Z Android 7.1.1 Nougat Güncellemesi

Güncelleme bildirimini almamış kullanıcılar güncellemeyi elle kontrol etmek için akıllı telefonlarında Settings > About Phone > Software updates menüsüne gidebilir. Kurulum işlemi yaklaşık olarak 10 – 15 dakika sürüyor. Moto Z akıllı telefon için yayınlanan Android 7.1.1 güncellemesi Temmuz 2017 Android güvenlik yamaları, Duo görüntülü görüşme uygulaması; Google Allo, Google Messenger ve Hangouts gibi uygulamalarda doğrudan klavyeden GIF gönderme olanağı, dairesel ikonların kullanımı gibi yenilikler getiriyor.

ADB’de yaşayan Moto Z DROID akıllı telefon kullanıcıları da Android 7.1.1 Nougat güncellemesini kısa bir süre önce almaya başlamıştı.

Eylül 2016’da kullanıcılarla buluşturulan Moto Z akıllı telefon 153.3 x 75.3 x 5.2 mm boyutlarında ve 136 gram ağırlığında. Akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli AMOLED ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Snapdragon 820 yongaseti, 4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 2600 mAh kapasiteli pil gibi detaylar içeriyor.



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