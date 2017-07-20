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Android‘li akıllı telefonunuzda uygulamalardaki yazıları ana ekran butonunu kullanarak kopyalamak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Dokunmatik ekranlı bir cihazda metin kopyalamak maalesef her zaman olması gerekenden daha karmaşık. Kaydırma çubuklarını parmağınızla hareket ettirmek iyi bir deneyim sağlamıyor. Sony’nin Xperia aygıtlarında seçim işlemi sırasında beliren küçük bir büyüteç biraz yardımcı olsa da elde etmek istediğimiz deneyimi sunamıyor. Belirli uygulamalarda metin kopyalama fırsatı da sunulmuyor. Bir mesajlaşma uygulaması veya web tarayıcısı buna izin verse de Facebook ve Twitter gibi uygulamalarda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Microsoft Garage Team’in geliştirdiği Clip Layer uygulaması bu sorunları geride bırakmamızı sağlıyor.

Android: Uygulamalardaki Yazıları Ana Ekran Butonunu Kullanarak Kopyalamak

Clip Layer’ın kullanışlı olması için ona herhangi bir yerden erişebiliyor olmanız lazım. Uygulama arama asistanınızı değiştirerek bunu yapmanızı sağlıyor. Android Marshmallow ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarında ana ekran butonuna uzun süre basarak erişilebilen uygulamalara Assist uygulamaları adı veriliyor. Clip Layer da bunlardan biri. Uygulamayı başlattığınızda, ana menüdeki ilk butona dokunun. Varsayılan uygulama ayarlarının bulunduğu sayfaya yönlendirileceksiniz. Burada ekrandaki metinlerin kullanımı ve ekran görüntülerinin kullanımını sağlayan seçeneklerin etkin olduğundan emin olun. Sonra Assist‘e dokunun ve Clip Layer‘ı seçip Accept butonunu kullanın.

Artık herhangi bir uygulamada yer alan bir metni kopyalamak istediğinizde ana ekran butonuna basılı tutun. Clip Layer arayüzü açılacak ve ekrandan dilediğiniz metinleri seçebileceksiniz. Seçtiğiniz metni kopyalayabilir, Wunderlist entegrasyonu ile yapılacaklar listesine ekleyebilir, e-posta ile gönderebilir ya da farklı uygulamalarla paylaşabilirsiniz.





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