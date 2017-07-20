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LG G4 Android 7.0 Nougat kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, G4 akıllı telefon için Android Nougat güncellemesini ana vatanında cihazlara ulaştırmaya başladı. Güncelleme akıllı telefonun F500K varyantı için 30C ve F500L ile F500s modelleri için 30B olarak geliyor. Android Nougat güncellemesini henüz almadıysanız, Android Nougat esaslı bir custom ROM çözümünden resmi firmware’e dönmek istiyorsanız ya da basitçe LG’nin stock yazılımına dönme niyetiniz varsa G4 akıllı telefonunuza resmi Android Nougat KDZ firmware dosyasını flash’layabilirsiniz.

G4, LG’nin G5 ve V20 modellerinin ardından Android Nougat güncellemesini alan üçüncü akıllı telefon modeli. Cihazın global modelinin (H815) güncellemeyi önümüzdeki haftalarda almasını bekliyoruz.

LG G4 Android 7.0 Nougat Kurulumu

Uyarılar

Listelediğimiz firmware dosyaları yalnızca belirli varyantlarla uyumlu. Bu dosyaları farklı varyant G4 modelleri ya da diğer akıllı telefonlara flash’lamaya çalışmayın, aksi takdirde brick olacaktır.

Tüm verilerinizi yedekleyin, kurulum sırasında verilerinizi kaybedeceksiniz.

Akıllı telefonunuzu en azından % 60 seviyesine dek şarj edin.

Bilgisayarınıza LG USB sürücülerini yüklediğinizden emin olun.

Kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Firmware KDZ Dosyaları

Diğer İndirmeler

Android 7.0 Nougat Kurulumu

LGUP aracını indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

LGUP aracını çalıştırın ve common klasörünü C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model dizinine kopyalayın.

LG G4 akıllı telefonu kapatın. Ses artırma butonuna basın ve basılı tutun. Butona basılı tutuyorken akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Cihaz download moduna girecek ve ekranda Firmware Update ibaresini göreceksiniz.

LGUP aracındaki Upgrade butonuna tıklayın ve indirdiğiniz KDZ dosyasını seçin.

Start butonuna tıklayarak flash’lama işlemini başlatabilirsiniz.

İşlem tamamlandığında USB kablosunu çıkarabilir ve Android Nougat yüklü akıllı telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.



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