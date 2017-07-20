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Sony’nin Xperia serisi akıllı telefonları epey farklı modelle karşımıza çıkıyor. Xperia Z ile başlayan bu hızlı çıkış seneler sonra hala etkisini sürdürüyor ve Xperia adı devam ettiriliyor. Seride yer alan orta segmente yönelik modellerden biri olan Xperia XA1 konuğumuz oldu.

Sony Xperia XA1 İnceleme

Görünüşe bakılırsa Sony bu modelde de kamera özelliklerine odaklanıyor ve kullanıcıları kendine çekmeyi istiyor. Buna rağmen uygun bir fiyata sahip ve sırf bu nedenden ötürü Xperia XA1’in alışveriş listenize girmesi muhtemel. Son derece çetin bir mücadeleye sahne olan orta segmentte Motorola Moto G5 ve Lenovo P2 ön safları işgal etmeye çalışıyor.

Tasarım

XA1 ile gelen 5 inç genişlikli ekran günümüzde az karşılaşılmaya başlanan modellerden biri ama bunun seçilmesinin nedeni batarya kullanım süresini olabildiğince uzatmak olmalı. Sony açıklamasına göre telefona olabildiğince yüksek kapasiteli batarya sığabilmesi için ekran etrafındaki çerçeveler olması gerekenden yüksek tutulmuş. Bu sayede ince gövdeye inilebilmiş. Zarif görünen cihaz bu çerçevelerden ötürü rahatsız etmiyor.

Bu tasarım herkesin damak tadına uygun olmayabilir ve düz beyaz model yerine biraz daha renkli olabilirdi. Cihazın arka kısmı plastik kaplı ve yanlarsa metal. Telefonun her kısmında aralıklar görülebiliyor. SIM yuvası etrafından beyaz kaplama zaman içinde dökülebilir gibi duruyor. Telefonda yer alan tüm butonlar sağ yanda. Ses ayarı, klasik Xperia yuvarlak güç butonu ve özel kamera butonundan söz ediyoruz. Bu sonuncusu sayesinde odaklama ve çekim kolaylaşıyor.

Soldaysa SIM yuvası var ve aynı alana 256 GB’a kadar microSD kartlar takılabiliyor. 32 GB’lık dahili bellek beklenenden iyi. Üstte 3.5 mm kulaklık girişi hazır. Arkada kamera ve masalarda çizilmesini engelleyen koruyucu metal halkası var. Parmak izi okuyucusu yer almıyor ve moral bozuyor. Artık daha ucuz cihazlarda bile parmak izi alıcısı var.

Ekran

1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran idare ediyor. Ekran düşkünleri bu aşamada okumaya son verebilir ama çoğu kullanıcı için ekran yeterince iyi. Evet, metinler bazı modeller kadar net değil ama Facebook ve Instagram güncellemelerini okurken fark hissedilmiyor.

Günlük kullanım sırasındaki performans tatmin edici. En yüksek parlaklıkta güneşli ortamlarda kullanılabiliyor. Geceleri en düşük karanlık seçilince hala biraz fazla aydınlık kalabiliyor. Beyazlar kısmen mavi tona yakın ve bakış açıları sınırlı ama renkli görsellerde netlik başarılı ve sorun yok.

Ses tarafında aşağı bakan hoparlörler orta kapasitede. Mikrofon ise tamamen farklı bir hikaye. Arka plan gürültüsünü kesme konusunda muhteşem bir iş çıkarıyor.

Kamera

Birlikte gelen 23 MP alıcılı f/20 kamera en ilgi çeken yanı. Bununla birlikte yazılım son derece detaylı deneyim sunuyor.

İlk olarak olumlu yanlar Exmor marka alıcının bu fiyata fazlasıyla iyi olması. Gün ışığında çekilen fotoğraflarda detay yüksek ve renkler canlı. Otofokus çok hızlı ve manuel odaklama modunda çok sayıda ayar değiştirilebiliyor. Superior Auto modunu beğendik ama bu modda HDR seçilemiyor.

En büyük sıkıntı hız. Kameranın açılması epey zaman alıyor. Alıcının gördüğünün ekrana gelmesi üç saniye alabiliyor! Muhtemelen en net görüntüler için alıcının doğru biçimde hazırlanması gerekiyor. Diğer yandan karanlık ortamlardaki performansını da beğendik

8 MP selfie kamerası şaşırtmıyor. Geniş açılı lens sayesinde çok sayıda kişi kareye sığabiliyor. Yüzlerin net görünmesini sağlayan başarılı bir performansa sahip. Video çekimde Full HD ve 30 fps seçilebiliyor. Arka planda işleyen etkili bir görüntü sabitleme sistemi var. Böylece akıcı ve net videolar çekilebiliyor. Ayrıca video çekerken de fotoğraf çekebilirsiniz.

Yazılım

XA1 ile gelen Google’ın son nesil Android 7.0 işletim sistemi büyük oranda referans tasarımı içeriyor. Bazı yerlerde ufak eklentiler var ve Facebook/Twitter bildirimleri iOS ortamındaki gibi görünüyor. Sony’nin kendi geliştirdiği çeşitli yazılımları eklemiş olması şaşırtıcı değil. Sony imzalı temalar kolayca seçilebiliyor. Xperia Lounge, What’s New, PlayStation gibi uygulamalar bazılarının işine yarayabilir. Neyse ki yüklü gelen Sony uygulamaları kaldırılabiliyor.

Performans

Kamera haricinde XA1 performansı bazı sorunlar içeriyor. Bazı uygulamalar ilk açıldıklarında takılabiliyor. Chrome ile açılan siteler hızlıca yükleniyor ama kimi zaman güç butonuna 15 saniye basılı tutsak da tepki vermediği anlar oldu. Donanım ve yazılım arasındaki bu kopuş anları güven vermedi.

3 GB RAM bellek bazı anlarda yetersiz gelebiliyor. Benchmark sırasında AnTuTu’dan 59274 puan aldı. Wi-Fi ile ilgili bazı yavaşlama sorunları yaşadık. Wi-Fi bağlantısı olunca otomatik olarak kesilen mobil veri can sıkıcı gelebilir. Cat.6 LTE modemle gelen cihaz 300 Mbps indirme yapabiliyor.

Batarya

2300 mAh kapasiteli batarya rakip ürünlerin gerisinde ama ekran çözünürlüğü düşük olduğundan fazla zorlanmıyor. Gün boyu müzik akışı ve gezinti yapsanız da yeterli geliyor. Uzun süre fotoğraf çekip harita servisine bakarsanız akşam saatlerinde şarj aletini arayabilirsiniz.

En azından Stamina Mode seçeneği kullanılarak güç tüketimi düşürülebiliyor ve önceden planlama yapılabiliyor. Arka plan uygulamalarını kesen bu modda gecenin ilerleyen saatlerine kadar şarj etmeden durabilirsiniz.

Bu fiyata en iyi kameraya sahip olmak için XA1 mantıklı görünüyor. Ekran net, işlemi ve Wi-Fi performansı orta seviye, yazılım güncellemeleriyle bazı yavaşlama sorunları aşılabilir. Lenovo P2 gibi rakipleri çok daha uzun batarya ömrüyle öne çıkıyor. Motorola Moto G5 ise ekranıyla öne geçiyor. Güçlü noktaları olan XA1’in eksikleri de bulunuyor. Buna göre değerlendirme yapmanızı öneriyoruz.



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