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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘a yakın zamanda PiP modunda görüntülü konuşma özelliği eklenebilir. Uygulamanın Android işletim sistemi için geliştirilen 2.17.265 Beta versiyonunda Android O Developer Preview işletim sistemi kurulu akıllı telefonlarda bu özellik kullanılabiliyor. WhatsApp’ta bir arkadaşınızla görüntülü konuşma gerçekleştirirken video penceresini alt kısımda küçük formda aktarıp diğer WhatsApp yazışmalarına göz atabiliyorsunuz.

WhatsApp: PiP Modunda Görüntülü Konuşma

Şu anda küçük görüntülü konuşma penceresinin sürükle – bırak desteğine sahip olup WhatsApp’ı simge durumuna alma durumunda görüntülü konuşmanın sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda bilgimiz yok. Bu imkan sunulursa WhatsApp mobil platformlarda bu türden multi-tasking destekleyen ilk görüntülü konuşma uygulaması olacak. Özelliğin uygulamanın final versiyonuna ne zaman ekleneceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp’ta önemli belge ve dökümanları saklamak için bu, durum fotoğraf ve videolarını indirmek için bu, sizi engelleyen kişiye mesaj göndermek için bu, arşivlediğiniz bir sohbeti geri yüklemek için bu, sildiğiniz mesajları geri getirmek için bu, fotoğraflara ve videolara filtre eklemek için bu, GIF görselleri oluşturmak ve arkadaşlarınızla paylaşmak için bu, mesajları belli bir zamanda göndermek üzere zamanlamak için bu, gereksiz fotoğrafları akıllı telefondan otomatik olarak temizlemek için bu, Facebook videolarını paylaşmak için bu, duruma otomatik olarak fotoğraf yüklemek için bu ve uygulamanın desteklemediği formattaki dosyaları arkadaşlarınıza göndermek için buradaki rehberimizde ele aldığımız aşamaları uygulayabilirsiniz.



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