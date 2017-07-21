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Android uyumlu GIF oluşturma uygulaması Motion Stills ile karşınızdayız. Motion Stills, Google Resarch’ün hazırladığı, gelişmiş sabitleme ve görüntü oluşturma teknolojilerini kullanan bir uygulama. Uygulamayla kısa videolar çekip bunları olağanüstü güzellikte sinema görüntülerine veya sinema filmlerinde kullanılan etkileyici kamera hareketlerine dönüştürebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz döngülü GIF’ler oluşturabilir veya klipleri birleştirip filmler hazırlayabilirsiniz. Google, Motion Stills uygulamasını geçtiğimiz yıl iOS kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Araç nihayet Android cihazlar için Google Play uygulama mağazasındaki yerini aldı.

Android: GIF Oluşturma Uygulaması Motion Stills

Motion Stills ile tek bir dokunuşla 3 saniyelik kısa klipler kaydedebilir veya Fast Forward modunu kullanarak kolayca izlenebilecek, bir dakikaya kadar sıkıştırılmış videolar oluşturabilirsiniz. Uygulamada bu 3 saniyelik kısa klipler Motion Stills adıyla anılıyor. Motion Stills videolarınızı döngülü GIF’ler veya videolar biçiminde doğrudan arkadaşlarınızla paylaşma imkanınız var.

Araçta hem Motions Stills hem de Fast Forward’lar gerçek zamanlı olarak işleniyor ve bir klip çekildikten sonra animasyonunuzun işlenmesini beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Google’ın algoritması gerekli olan dengelemeyi düşük çözünürlüklü doku haritası formunda hesaplıyor. Tek yapmanız gereken, uygulamayı çalıştırmak ve kayıt düğmesine basmak. Akıcı animasyonunuz kısa süre içerisinde beğeninize sunulacaktır.

Motion Still’inizi görüntülemek için vizörde yukarı doğru kaydırma hareketi yapın. Bunları arkadaşlarınızla paylaşabilir; GIF ya da kısa video formatında kaydedebilirsiniz. Motion Still’i sağa doğru kaydırırsanız onu zaman çizelgesine eklemiş olacaksınız. Burada birden fazla ögeyi bir araya getirebilmeniz mümkün.





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