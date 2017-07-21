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Google’ın akıllı asistanı Google Now sürekli olarak iyileştiriliyor ve daha fazla sayıda cihazda kullanıcıların karşısına çıkıyor. Besleme özelliğiyle en yeni gelişmeleri kolayca görme imkanı verdiği gibi kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Now asistanı kendi zevklerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Android: Google Now Haberlerini Özelleştirmek

Artık Google arama çubuğu sadece bu amaçla kullanılmıyor ve faydalı bilgiler de veriyor. Bu yüzden size özel beslemeyi değiştirmek önemli hale geliyor. Gereksiz ve faydasız bilgileri sağa çekip silerek bu kartları istemediğinizi belirtebilirsiniz. Aynı zamanda Google Now uygulamasını açınca ayarlar menüsüne girerek spor, haberler, hava durumu, ilgi çekici mekanlar gibi farklı kanallarda seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Google beslemeleri sürekli yenileniyor ve başka kanallar ekleniyor. Artık son dakika gelişmeleri ve şok haberler de gelebiliyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar haberlerle ilgili olarak hangi alanları takip ettiklerini (spor, moda, siyaset, dünyadan vb) seçebilecekler. Vakit bulunca bunlara bakarak nelerin ilginizi çektiğini belirtebilir ve servisin size uyum sağlamasını sağlayabilirsiniz. Böylece boşa vakit kaybetmeden anında haberdar olacaksınız.



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