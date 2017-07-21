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Moto Z Android 7.1.1 Nougat kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Lenovo bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Motorola’nın Moto Z modeli akıllı telefonu için Android 7.1.1 Nougat güncellemesi resmi olarak yayınlandı ve cihazlara OTA yoluyla ulaşmaya başladı. Güncellemeyi henüz almamış olan kullanıcılar cihazlarında Settings > About Phone > Software Updates menüsüne erişerek elle kontrol gerçekleştirebiliyor. Güncelleme işleminden önce kullanıcıların akıllı telefonlarını en azından % 50 seviyesine şarj etmeleri öneriliyor. OTA bildirimini beklemek istemeyenler elle kurulum gerçekleştirme olanağına sahip. Moto Z Android 7.1.1 Nougat kurulumu oldukça kolay.

Moto Z Android 7.1.1 Nougat Kurulumu

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Önemli Notlar

Bu paket yalnızca Moto Z akıllı telefon için, başka cihazlara yüklemeyi denemeyin.

Kurulumdan önce tüm verilerinizi yedekleyin, böylece bir sorun yaşamanız durumunda verilerinize veda etmek zorunda kalmayacaksınız.

Cihazınızın pil seviyesinin en azından % 50 olmasına özen gösterin.

İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

İndirmeler

Nougat 26.51.19 OTA – Moto Z – İndir

Nougat 26.51.19 OTA – Moto Z – İndir

Kurulum İşlemi

OTA dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Moto Z akıllı telefonu recovery modunda başlatın. Bunun için cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın. Ardından güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Ekran belirdiğinde seçenekler arasında gezinmek için ses tuşlarını kullanın ve recovery modunu seçin.

Menüdeki apply update from sdcard seçeneğiyle devam edin.

Daha önce indirip akıllı telefona transfer ettiğiniz OTA dosyasını seçin.

Flash’lama işleminin tamamlanması için bekleyin. İşlem tamamlandığında akıllı telefonu yeniden başlatabilir ve yeni Android versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz.