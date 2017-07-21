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Instagram’ın Windows 10 kullanıcılarına özel bir uygulaması ne zamandır kullanımda ama nedense fotoğraf yüklemenize izin vermiyor. Mac OS X destekli bir uygulaması henüz yok. Websitesini kullanarak da fotoğraf yükleyememek kullanıcıları gerçekten sinir ediyor. Nasıl bir yol izlemeli?

PC Kullanarak Instagram’a Fotoğraf Yüklemek

Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen ya da PC ortamında düzenlenen fotoğrafları paylaştırmak söz konusu olduğunda can sıkan bir mesele ve Instagram politikasını anlamak mümkün değil. İzlenebilecek iki yöntem var ve biraz sancılı.

BlueStacks yöntemi

Sandbox içinde Android sürümü çalıştırma imkanı veren BlueStacks uygulamasını indirin ve kurun. Masaüstünü kullanarak Android hesabınızla oturum açın ve Play Store mağazadan Instagram kurduktan sonra alttaki galeri sembolüne tıklayın. Diğer seçeneğini kullanarak Windows içinden dosya seçin. Fotoğraf yükleme işlemine başlayın. Kırpma, döndürme, filtre, mesaj gibi eklemeleri yapın ve paylaşın.

Dropbox yöntemi

Dropbox uygulamasının masaüstü ve mobil istemcilerini kurun ve tümünde aynı e-posta/parola ile oturum açın. Masaüstü sistemde klasörüne attığınız fotoğraflar eşleştirme sonrasında mobil cihaza yüklenecek. Ardından Dropbox mobil uygulamasını açın ve Instagram’da paylaşmak istediğiniz fotoğrafı bulun. Aşağı bakan oka tıklayıp Export seçin ve Instagram adına tıklayın. Instagram normal biçimde fotoğrafı yükleyecek, filtre uygulama ve mesaj yazma seçenekleri gelecek.



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