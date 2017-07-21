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Instagram’a video yükleme özelliği 2013 yılında eklendi. Böylece akıllı telefonla çekilen kısa süreli özel anlar paylaşılabilir oldu. Ne de olsa bazen fotoğraflar yetersiz kalır ve videolardaki o komik olayların anlatılması zorlaşır. Peki ya videoyu önce PC ortamında düzenleyip paylaşmak isterseniz?

PC Kullanarak Instagram’a Video Göndermek

Instagram ortamına video göndermenizi sağlayan web servisleri var ama çoğu paralı üyelik yapmanızı istiyor, her an kapanabilir sinyali veriyor. Bu yüzden ödenen para da yanabiliyor. Farklı yollar izleyerek videolarınızı harika hale getirdikten sonra para ödemeden Instagram ortamına yükleyebilirsiniz.

İlk olarak kullanmak istediğiniz videoyu çekin. Instagram ile çekip düzenleyebilirsiniz ama yorucu gelebilir. ShotCut uygulamasını ücretsiz olarak sitesinden indirin ve kurun. Çok güçlü olmasa da kolayca sonuç alınabiliyor. Uygulamayı açıp videoyu yükleyin ve filtreler butonuyla artı butonuna basıp efektleri görün. Crop seçeneğiyle başını sonunu kesin. İsterseniz diğer efektleri de deneyebilirsiniz.

Memnun kaldığınızda önizleme penceresindeki videoyu sürükleyip alttaki zaman çizelgesine atın ve Playhead butonundaki Split seçeneğine tıklayın. Silinecek kısma sağ tıklayıp Clear seçin. Son haline gelince Dosya menüsünden Export seçin ve MP4 olarak saklayın. Ad verip yer gösterin.

Son olarak videoyu Instagram’a atmak için Dropbox hesabı açın ve masaüstü istemcisini kurun. Klasörüne attığınız video mobil Dropbox uygulamasında belirecek. Bundaki videoyu açın ve Export seçeneğini kullanarak Instagram seçin. Efekt sorunca geçin ve açıklama girip paylaşın. Facebook ortamına göndermeyi de deneyebilirsiniz.



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