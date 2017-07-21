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Xiaomi Mi 2 ve 2S Android Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Yaklaşık dört yıl önce kullanıcılarla buluşturulan Xiaomi Mi 2 ve 2S akıllı telefonlar 5 milyonu aşkın satış değerine ulaşmıştı. Bugün akıllı telefon sahiplerini hayli sevindirecek bir haber geldi; Mi 2 ve 2S akıllı telefonlar Android Nougat esaslı MIUI 9 güncellemesini alacak.

Haber resmi MIUI İngilizce forumlarından geldi. Mi 2 ve Mi 2S akıllı telefonlar firmanın diğer birçok modeliyle birlikte MIUI 9 güncellemesini 26 Temmuz’dan itibaren almaya başlayacak. Bu tarih aynı zamanda Xiaomi Mi 5X’in resmi duyurusuna denk düşüyor.

Xiaomi Mi 2 ve 2S Android Nougat Güncellemesi

Performans / fiyat başarımı yüksek cihazlarıyla ön plana çıkan Xiaomi bu iki akıllı telefonunda çok beğenilen bir taktik izlemişti: Cihazlarda dayanıklı bir gövde yapısı ve çıkarılabilir piller bulunmaktaydı. Bu sayede pil ömrü uzun süre kullanımdan sonra azaldığında kullanıcılar pil değişimini teknik servise başvurmadan kendileri gerçekleştirebiliyordu.

Xiaomi’nin MIUI 9 güncellemesini alacak akıllı telefon modelleri şu şekilde listelenmiş durumda: Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5c, Mi 5, Mi 4S, Mi 4c, Mi 4, Mi 3, Mi 2/2S, Mi MIX, Mi Max 2, Mi Max, Mi Note 2, Mi Note/Pro, Mi Pad 2, Mi Pad 1, Redmi Note 4X (MTK), Redmi Note 4X (SD), Redmi Note 4, Redmi Note 3 (MTK), Redmi Note 3 (SD), Redmi Note 2, Redmi Note, Redmi Pro, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 4, Redmi 4 Prime, Redmi 3S/Prime, Redmi 3, Redmi 2A, Redmi 2/Prime, Redmi 1S, Redmi 1.



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