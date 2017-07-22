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Android 7.1.2 Nougat esaslı Paranoid Android 7.2.1 custom ROM yayınlandı. Paranoid Android yaklaşık bir ay önce Android 7.1.2 Nougat işletim sistemini temel alan yeni custom ROM çözümü ile gündeme geldi. Görünüşe bakılırsa ekip ROM’u daha fazla sayıda akıllı telefona adapte etmiş durumda. Paranoid Android 7.2.1 güncellemesi geliştirilmiş renk motoru, kazara dokunmaları engelleme, mevcut hataların giderilmesi gibi yenilikler içeriyor. Paranoid Android her ne kadar geliştirilme süreci zaman zaman kesintiye uğrasa da en başarılı custom ROM çözümlerinden birisi konumunda.

Android 7.1.2 Nougat Esaslı Paranoid Android 7.2.1 Custom ROM

Bu güncellemede bağlanma sorunları, başlatıcı düzeni düzeltmeleri, PIE kontrolleri ile duyarlılık ve Pocket Lock kullanıldığında medya denetimleri ile ilgili bir hata için çözüm gibi iyileştirmeler var. Ayrıca Nexus 5 (hammerhead), Sony Xperia X (suzu) ve Xperia X Compact (kugo) akıllı telefonlar da desteklenmeye başlandı.

Yeni özellikler arasında ekran görüntüsü almak için üç parmakla hızlıca kaydırma hareketi yapma var. Bu, birkaç başka custom ROM’da olduğu gibi OnePlus tarafından sunulan Oxygen OS üzerinde de mevcut. İki fiziksel düğmeye aynı anda basmaktan çok daha kullanışlı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ekranlı cihazlarda bu durum daha net anlaşılabiliyor. Ayrıca, 7.2.1 güncellemesi muhtemelen birçok kullanıcının tercih etmeyeceği güncellenmiş Paranoid Android tarayıcı uygulamasını da getiriyor.

Paranoid Android 7.2.1 İndir

Google – Pixel | Pixel XL

Nexus – Nexus 6P | Nexus 5X | Nexus 6 | Nexus 5

OnePlus – OnePlus One | OnePlus 3/3T | OnePlus X

Nextbit – Nextbit Robin

Xiaomi – Xiaomi Mi5

Sony – Xperia X Compact | Xperia X

LeEco – Le Pro3



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