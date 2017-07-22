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Android yüklü akıllı telefonunuza gelen bildirimleri bilgisayar ortamında görmenizi gerektirecek birden fazla neden olabilir. Örneğin zamanın büyük kısmını masa başında geçiriyorsanız her bildirimde telefonu elinize alıp ekran kilidini vb açmak ve okumak zaman kaybına dönüşebilir.

Android: Bildirimleri Anında Bilgisayar Ortamında Görmek

Bu gibi durumlarda en iyi çözüm bildirimleri PC ya da Mac fark etmeksizin, masaüstü ya da dizüstü fark etmeksiniz, Windows, Linux, Mac OS X fark etmeksizin görebilmek.

Windows 10 ortamında almak

Windows 10 işletim sistemine gelen Yıldönümü Güncellemesinden sonra doğal olarak Android bildirimi alma desteği geldi. İlk olarak Play Store mağazaya girip Cortana asistan kurun. Hala geliştirme aşamasında ve eksikleri var ama işliyor.

Ardından aynı Microsoft hesabıyla oturum açın ve profil sembolüne tıklayıp ayarlardan eşleştirme ayarlarını açın. Varsayılan olarak cevapsız aramalar, düşük batarya, bildirimleri gelir. Diğerleri seçilebilir ama ardından izin verilmesi gerekir. Artık Windows 10 yüklü sisteminizde görüyor olacaksınız.

Mac sistem sahipleri

AirDroid kullanabilir ve adımları izleyerek Android bildirimlerini Mac ile eşleştirebilirsiniz ama AirDroid kurunca bildirimler macOS içindeki bildirim alanında gösterilmez. Bu yüzden deneyim bu derece iyi olmayabilir. Noti ise resmi olmayan bir Pushbullet istemcisi ve AirDroid aksine Android bildirimlerini macOS bildirimlerinde gösteriyor.

Android cihazınıza Pushbullet kurun ve Google hesabınızla oturum açın. Menüden bildirim aynalamaya tıklayın ve aktifleştirin. Hangi kurulu uygulamadan bildirim alınacağını seçebilirsiniz. Ardından Mac için Noti indirin ve kurun. Ayarlarına girip aktifleştirin ve artık bildirimleri alıyor olacaksınız.

Linux çözümü

Android bildirimlerini Linux ortamında almak içinse KDE Connect kullanılabilir. Linux cihazınıza şu komutlarla terminal üzerinden kurun:

sudo add-apt-repository ppa:vikoadi/ppa sudo apt update sudo apt install kdeconnect

Ardından Android cihaza KDE Connect kurun ve bağlantıya geçirin:





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