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Google’ın Google Play mağaza ortamına eklediği yeni koruma çözümü sayesinde Android içeren cihazlar daha güvenli hale geliyor. Play Protect adı verilen yeni sistem cihazınızı sürekli olarak taramadan geçiriyor. Aynı zamanda doğru biçimde çalışıp çalışmadığını da kontrol ediyor.

Android: Google Play Korumasıyla Güvenliği Arttırın

Google zaten bir süreden beri belirli seviyede korumayı kullanıcılara sunuyordu. Bununla birlikte artık artan risklerden ötürü güvenlik seviyesi arttırılıyor. Yüz milyonlarca Android kullanıcısı bu özellik sayesinde artık daha fazla güvende.

Play Protect servisinin getirisi kullanıcıların cihazını sürekli olarak tarayıp güvende kalmalarını sağlamak. Cihazınızda kurulu olan uygulamaları tarıyor, beklenmedik davranış gösterenleri direkt kara listeye alıyor. Makine esaslı öğrenmeyi kullanıma sokan Google, işte bu sayede beklenmedik ve tuhaf gelişmeleri en kısa sürede tespit edebiliyor. Play Store ortamındaki sayısız uygulama taranıyor, bu alana giriş izni verilen tüm geliştiriciler doğrulamadan geçiriliyor. Google kurallarına uymayanlar askıya alınıyor.

Play Protect aynı zamanda Chrome kullanarak güvenli biçimde gezinti yapmanızı da sağlıyor. Android cihazla internette gezinti yaparken Chrome kullanırsanız güvende kalacaksınız. Google’ın sıradışı davrandığını düşündüğü bir siteyi ziyaret ederseniz uyarı geliyor ve uzaklaşmanız öneriliyor. Eğer cihazınızı yanlış bir yerde unutursanız bulmanıza olanak veriyor. Elbette bunun için “Cihazımı Bul” özelliğini önceden aktifleştirmeniz gerekiyor.

Bu özellik kademeli olarak Android yüklü cihazlara gönderiliyor ve size ait cihaza ulaşması biraz zaman alabilir. Ayarlar içinden Güvenlik kısmına girip Uygulama Doğrulama seçeneğinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer varsa riskli uygulamalar burada rapor ediliyor olacak.



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