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Android‘li akıllı telefonunuzda kalori takibi yapmak için kullanabileceğiniz iki başarılı uygulamayla karşınızdayız. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek oldukça zor. Obezite, özellikle gençler arasında önemli bir sağlık problemi haline geldiği için sağlıklı bir beslenme programı oluşturmak ve bu programa uymak şart. Haftada 5 kez bile spora gidiyor olabilirsiniz ancak ne yediğinizi kontrol edemiyorsanız ve abur cubur mamulleri yemeye devam ederseniz umduğunuz sonuçları görmeniz mümkün olmayacaktır.

İstediğiniz sonucu görmek için tükettiğinizden daha çok kalori yakmanız gerekiyor. Bu, sağlıklı yemek yiyerek elde edilebilecek bir hedef. Söylemeye çalıştığımız, önünüze gelenleri yememeniz gerektiği. Bir dakikanızı ayırın ve yiyeceğiniz şeyin sizin için iyi olup olmadığını düşünün. İşte size yardımcı olacak, kalori takibi yapmak için kullanabileceğiniz iki başarılı Android uygulaması.

Android: Kalori Takibi Yapmak

Calorie Counter – MyFitnessPal

MyFitnessPal Android işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebilecek en başarılı kalori takip uygulamalarından birisi konumunda. 50 milyon defadan fazla indirilen ve 4.6 puan değerlendirmesi elde eden uygulama bir kalori sayacından beklenebilecek tüm özellikleri barındırıyor. Veritabanında 6 milyondan fazla yiyecek bulunmakta. Farklı platformlardaki cihazlar arasında veri senkronizasyonu yapılabiliyor.

MyFitnessPal’i kurduktan sonra araç günlük kalori gereksiniminizi hesaplamak için ağırlık, boy, günlük fiziksel aktiviteler gibi bazı kişisel ayrıntıları isteyecektir. Uygulama 350’den fazla egzersizi içeren basit bir kardiyo ve güç antrenmanı izleyicisine sahip. Ana sayfada sağlık ve zindelikle ilgili bir takım faydalı makaleleri gösteriyor. Fitbit, Garmin, MapMyFitness, Runkeeper gibi diğer servislerle bilgi paylaşımı yapabiliyor.

HealthifyMe Weight Loss Coach

HealthifyMe, Hindistan çıkışlı bir kalori takip uygulaması. Farklı kültürlerin bölgesi olan Hindistan çok farklı mutfaklara sahip. Her eyalet lezzetli bir şeyle ünlü. Bu uygulama, 1 milyondan fazla yiyecekten oluşan bir veritabanına sahip ve neredeyse her şeyi kapsıyor.

Araç tıpkı MyFitnessPal gibi ilk etapta boy ve kilo gibi kişisel bilgilerinizi girmenizi istiyor. Bundan sonra size çeşitli beslenme önerileri sunuyor ve kalori takibi yapmanıza yardımcı oluyor.





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