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Sahip olduğunuz Android telefonda Flash oyunları oynamak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Flash oyunlar doğrudan web tarayıcısı üzerinden, internet bağlantısı erişimiyle oynanıyor. Bu oyunlar diske kurulum gerektirmiyorlar ve pratik şekilde web tarayıcısı üzerinden basitçe oynanabiliyor. Bir dönem hayli popüler olan bu oyunlar akıllı telefonların hızla yayılmasıyla birlikte eski cazibelerini yitirdi. Yine de çeşitli web sitelerinde yer alan, severek oynadığınız flash oyunları Android işletim sistemli akıllı telefonunuzla oynamak isteyebilirsiniz. Android telefonda flash oyunları oynamak için kullanılabilecek başarılı bir web tarayıcı çözümü var: Puffin Browser. Üstelik tarayıcıda veri tasarrufu özelliği de bulunmakta, bu sayede internet paketinizin hızla tükenmesine de engel olabilirsiniz.

Android Telefonda Flash Oyunları Oynamak

Öncelikle Puffin Web Browser uygulamasını aşağıdaki widget aracılığıyla ya da Google Play uygulama mağazasında aratarak Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyin.

Tarayıcı zaten ücretsiz, kurulumdan sonra uygulama tepsisine gidin ve çalıştırın. İlk etapta uygulamanın özelliklerini tanıtan bir arayüzle karşılaşacaksınız, bunları sola doğru kaydırma hareketiyle hızla geçip ana ekrana erişin.

Kurulum sırasında tanıtılan özellikler arasındaki Data Saver dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde hem veri tasarrufu sağlanıyor hem de malware ve spam içeriklere karşı koruma kalkanı elde ediyorsunuz.

Artık severek oynadığınız flash oyunların bulunduğu internet sitelerini ziyaret edebilir ve oyunların tadını çıkarabilirsiniz. Data Saver özelliğini etkinleştirdiğinizde tarayıcının internet kullanımını kayda değer oranda azalttığını göreceksiniz.





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