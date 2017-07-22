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iPhone sahibi olup sohbet için arada bir FaceTime uygulamasını kullanıyorsanız sorun olmayabilir ama her gün sohbet için açıyorsanız ve mobil bağlantınız kotalıysa sıkıntıya düşebilirsiniz. Bu gibi ses ve görüntü esaslı sohbet uygulamalarında Wi-Fi kullanımına öncelik vermeniz doğru olur.

iOS: Sesli ve Görüntülü Aramalarda Sadece Wi-Fi Kullanılsın

FaceTime uygulamasının eski sürümlerinde bağlantı için mobil veri yerine Wi-Fi seçmek son derece kolaydı. Ayarlar uygulamasında FaceTime bulup değiştirmek yetiyordu. iOS’un güncel sürümlerindeyse bunu bulmak kolay değil ama aslında epey basit.

Öncelikle FaceTime’ın aylık ne kadar veri kullandığını kontrol etmek için FaceTime uygulamasında bilgi butonuna tıklayın ve her aramada yapılan veri akışını öğrenin. Alternatif olarak yeniler sekmesine geçip video ve sesli aramaları görebilirsiniz.

Bu değerler, aylık mobil kotanız için aşırı geliyorsa Wi-Fi seçeneğine öncelik vermelisiniz. Elbette video esaslı görüşmeler, sesli görüşmelere kıyasla çok daha fazla veri kullanıyor. FaceTime sadece Wi-Fi kullansın istiyorsanız Ayarlar uygulamasında Mobil şebeke bulun ve listesine bakıp FaceTime uygulamasını bulun. Ardından bu uygulamanın mobil veri kullanmasını engelleyecek biçimde kapatın.

Bu uygulama artık mobil veri kullanamayacak ve sadece Wi-Fi olunca bağlantı kurabilecek. Diğer uygulamalarınız için de benzer biçimde sınırlama yapıp kotanızın bitmesini engelleyebilirsiniz. Elbette Wi-Fi olmayan yerde bu uygulamalar işlemez hale geliyor olacak ama acil durumda ayarı değiştirebilirsiniz.



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