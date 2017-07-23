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Ekran kilidini kullanarak telefonunuzu güvenli hale getirmişseniz çizim, PIN ya da parola esaslı güvenlik kontrolünü aşmakta zorlandığınız anlar olabilir. Unutkanlık başa gelmişse cihazınız kilitli kalabilir ve veriler erişilmez hale gelebilir. Bunları aşmak zor olsa da imkansız denemez.

Android: Ekran Kilidini Aşmanın Yolları

Ekran kilidinde kalan bir Android cihazında kontrolü ele geçirmenin birden fazla yolu var. Maalesef her durumda işe yarayan bir çözüm yok ve farklı seçenekleri teker teker denemeniz gerekiyor.

Android Cihaz Yöneticisi

Nispeten daha yeni olan Android cihazlar Android Cihaz Yöneticisi güvenlik sistemi yüklü geliyor ve kaybolan/çalınan cihazlar kilitlenip sıfırlanabiliyor ya da zil çaldırılabiliyor. Bu aktifse Google hesabınıza girin ve parolanızla oturum açtıktan sonra https://www.google.com/android/devicemanager adresine giderek cihazınızı listeden seçin ve kilit butonuna basın. Telefonun Wi-Fi erişimi ya da mobil bağlantısı varsa devreye girecek ve yeni gireceğiniz ekran kilidi ön plana çıkacak yani yeni bir PIN girip ardından bununla açıp kullanabilirsiniz.

Samsung Cihaz Bulma Servisi

Benzer çözümü Samsung üretimi Android esaslı cihazlar içeriyor ve herhangi bir internet tarayıcı kullanarak https://findmymobile.samsung.com/login.do adresine giriş yapanlar Android cihaz yöneticisi gibi kontrol edebiliyor. Samsung hesabına sahip olmanız ve önceden cihazda bununla giriş yapmış olmanız gerekiyor.

Çizimi Unuttum Denemesi

Eğer ekran kilidi olarak çizim girmişseniz ve unutunca unuttum seçeneğine tıklarsanız ya da beş kez hatalı girip yardım isteyince Google hesabını kullanarak oturum açarak çare elde edebilirsiniz.

Bilgileri doğru girerseniz yeni bir çizim kilidi girmenize izin verilir ve cihazı kullanabilirsiniz.

Fabrika Ayarlarına Dönüş

Öncekiler işe yaramazsa denenebilir ama elbette veriler uçacak ve önceden yedek almışsanız anlamlı gelebilir. Bunun için kapalı cihazda ses butonlarını basılı tutarken güç butonuna basınca kurtarma menüsü gelir ve fabrika ayarına dönüş seçerseniz yarım saatte başa yani cihazın ilk alındığı duruma döner.

Ekran Kilidini Çökertmek

Bu sadece Android 5.0 ve 5.1 yüklüyse işe yarıyor. Bir açıktan ötürü ekran kilidi kırılabiliyor. Acil arama seçeneğine tıklayın ve ekrana gelen panelde 10 kez yıldız girin. Sonra çift tıklayıp kopyalayın ve aynı alana yapıştırın yani 20 hane olsun. Artık tek satıra sığmayana kadar devam edin. Kilit ekranında kamera kısayoluna tıklayınca bildirim alanına girip ayar sembolüne basın ve parola sorunca yapıştırmaya başlayın ve devam edin. Ekran kilidi çökecek ve cihaz açılacak! 🙂



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