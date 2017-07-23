⁠⁠⁠







Android‘li akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz gelişmiş video düzenleme uygulaması MOCR‘ı ele alıyoruz. Video düzenleme yüksek işlem gücü gerektiriyor, bu nedenle esasında akıllı telefonlar için ideal bir işlem değil. Fakat güncel Android cihazlarda hiç de fena olmayan yongasetleri bulunmakta, yani ortalama video düzenleme işlemleri için akıllı telefonlar kullanılabiliyor. Google Play uygulama mağazasında çok sayıda video editörünün bulunması şaşırtıcı değil. Bugün bu araçlar arasında yer alan MOCR’a değineceğiz. Bu ve benzeri uygulamalardan elbette bir Adobe Premier alternatifi çıkmıyor ancak basit düzenleme işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.

Android: Gelişmiş Video Düzenleme Uygulaması MOCR

Uygulama hala geliştirilme aşamasında. Arayüzü ilk etapta biraz karmaşık görünüyor. Bir taraftan akıcı ve animasyonları hayli başarılı fakat ilk kullanımda biraz zorlanmanız olası. Arayüzde bir grup simge bulunmakta ancak işlevleri ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmiyor.

MOCR ile videolara katman ekleyebiliyorsunuz. Videolara GIF, fotoğraf ve videoları katman olarak dahil etmeniz mümkün. Kırpma yapabileceğiniz gibi metin ve filtreler de kullanabilirsiniz. Bir katmanın konumunu ve boyutunu düzenlemek göründüğünden daha zor.

Mevcut bir videoya dışarıdan farklı bir ses eklenebiliyor. Dilerseniz video dosyalarındaki sesi kaldırabiliyorsunuz. Video kare / saniye değerini artırmak ve azaltmak da mümkün fakat bu seçenek kullanıcı denetimine açık değil. Yani yavaş ve hızlı modlar ayarlanabiliyor ancak kare / saniye değeri kullanıcı tarafından belirlenemiyor.

MOCR uygulamasının Android 5.0 Lollipop ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarına sahip cihazlara yüklenebildiğini belirtelim.





⁠⁠⁠





