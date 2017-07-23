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Android‘li akıllı telefonunuzda Hızlı Ayarlar menüsüne rehberde kayıtlı kişi kısayolu eklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Geliştirici Stewart Boling‘in eseri olan QuickICE uygulaması Android işletim sisteminin Quick Settings / Hızlı Ayarlar menüsüne kayıtlı bir kişiyi hızlı şekilde aramak üzere faydalanılabilecek kısayol ekleme imkanı sunuyor. Bu bölüme mevcut uygulamadan çıkmak zorunda olmadan, bildirim alanını aşağı doğru çekerek hızlı şekilde ulaşabilmek mümkün olduğu için arama yapmak şüphesiz pratik bir hal alıyor. Hızlı Ayarlar menüsünde özelleştirme yapma imkanı Android 7.x Nougat işletim sistemi versiyonlarında sunulduğu için bu uygulama da Nougat kurulu cihazlarda kullanılabiliyor.

Android: Hızlı Ayarlar Menüsüne Rehberde Kayıtlı Kişi Kısayolu Eklemek

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. İlk etapta rehberinize ve arama uygulamasına erişmek üzere izin isteyecektir. İşlevini yerine getirebilmesi için erişim iznini verin. Karşınıza gelen uyarı penceresinde Allow seçeneğine dokunmalısınız.

Erişim iznini verdikten sonra uygulamanın arayüzü karşınıza gelecek. Sağ alt köşede yer alan butona dokunun ve acil arama listenizi rehberde kayıtlı kişiler arasından seçimler yaparak oluşturun.

Hızlı Ayarlar menüsüne erişmek için iki parmakla aşağı doğru kaydırma hareketi yapın. Üst kısımdaki kalem simgeli butona dokunun. Hızlı Ayarlar menüsüne ekleyebileceğiniz kısayolların listesi çıkacaktır, ICE etiketine sahip olan kısayolu seçin.

Bu kısayol Hızlı Ayarlar menüsüne dahil edilecektir. Herhangi bir uygulama açıkken Hızlı Ayarlar menüsünü görüntüleyip ICE kısayoluna dokunduğunuzda QuickICE uygulaması ile oluşturduğunuz acil arama listesindeki numaralar ekranda derhal belirecektir. Aramak istediğiniz kişiye dokunmanız yeterli olacaktır.





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