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Kişisel medya oynatıcı misali akıllı telefonu kullanarak video izlemek istediğinizde dahili olarak gelen Video uygulamasını ya da VLC Media Player gibi popüler medya oynatıcıların mobil sürümünü kullanabilirsiniz. Peki ya cihazınızı TV ekranına bağlarsanız nasıl olacak ve menüler görünecek?

Android: Medya Oynatıcı Arabirimi TV Gibi Görünsün

TV dostu bir arabirim sayesinde mobil cihazdaki medya oynatıcı uygulamasını koltuktan kullanmanız kolaylaşır ve okuma güçlükleri ortadan kalkar. Android TV olarak satılan Android esaslı cihazlardaki Leanback yani arkana yaslan modu için resmi bir arabirim bulunuyor. Gerçekten de mobil cihazı Android TV alıcısı gibi kullanabilirsiniz.

İlk olarak VLC uygulamasının mobil sürümünü indirip kurmanız gerekiyor. Ücretsiz olan uygulama masaüstü sürümleri gibi hemen hemen her tür medyayı oynatabiliyor:

Ardından TV’ye kablosuz ya da kablolu olarak görüntü yollamadan önce navigasyon menüsüne girip ayarları açarak alttaki arabirim kısmından Android TV arabirimi seçeneğini işaretleyip aktifleştirmek yeterli oluyor.

Aktifleştirdikten sonra geri butonuna tıklayarak bu alandan çıkın ve ana ekrana dönün. Aktif uygulamaları gösteren menü butonuna basıp tüm açık uygulamaları bellekten boşaltın. VLC tekrar açınca uygulama yeni görünümle gelecek. Bu durumda navigasyon menüsü yatay modda solda çıkacak.

İzlemek istediğiniz videoyu bulunca başlatın ve ardından tam ekran modunda alttaki seçenekler gösterilecek. Oynatma kontrolleri sayesinde ileri geri atlamak, durdurmak, devam etmek kolay. Cihazınızla kumanda ya da klavye kullanıyorsanız benzer deneyim geçerli. Eski arabirime geri dönmek için baştaki ayara gidip kapamalısınız.



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