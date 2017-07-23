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Google Home’un takvim entegrasyonu sayesinde hayat ciddi anlamda kolaylaşıyor. Google desteğiyle takvime girdi kolaylaştı ama sadece Google’ın kendi takvim uygulamasını destekliyor. Diğer takvimlere destek verilmiyor ama iPhone takvimi için bir çözüm var: IFTTT

iOS: Sesli Komutla Takvime Girdi Ekleyin

Elbette ilk olarak IFTTT uygulamasını iOS yüklü cihazınıza indirip kurmanız gerekiyor. Ücretsiz olan uygulamaya bu amaca özel bir tarif eklemeniz gerekecek.

IFTTT için Google Asistan tarifi burada: https://ifttt.com/applets/eX6zn2mD-create-an-event-on-your-iphone-s-calendar-with-google-home

iOS takviminin adını özelleştirebilirsiniz. Eğer boş bırakırsanız verdiğiniz komutlarla eklenecek olan takvim girdileri varsayılan iOS takvimine eklenir. Takvime girdi eklemek için bu komutu vermeniz gerekiyor:

“OK Google, yarın saat 6’da saç traşını iOS takvimime ekle”

Elbette bu tarif biraz kısıtlı işliyor. Kelimelerin çok net olması lazım aksi takdirde Google otomatik olarak kendi takvimine ekliyor olacak. Bu durumda iOS takviminizde ilgili randevular yer almayacak. Bugün, yarın, hafta günü gibi kelimeleri verebilirsiniz. Gün söylediğinizde aynı haftada bir sonraki en yakın tarihe eklenir. Google Assistant yüklü bir Android telefonunuz da varsa onu kullanarak sesli komutlar verebilirsiniz.



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