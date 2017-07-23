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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta toplu mesaj göndermek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp’ta Toplu Mesaj / Broadcast özelliği bulunmakta. Belirli müşterilerinize zaman zaman ürün tanıtımı / duyuru yapmanız gerekebilir, çok sayıda arkadaşınıza iletmeniz gereken bir mesaj olabilir ya da iş arkadaşlarınıza zaman zaman herkesin alması gereken duyurular yapmak zorunda olabilirsiniz. WhatsApp’taki toplu mesaj özelliği bu noktada devreye giriyor. Bilindiği gibi WhatsApp gruplarında birbirlerini tanımayan kişiler de telefon numarası ve isim gibi bilgileri görüntüleyebiliyor. Bir kişinin yazdığı mesajı herkes okuyabiliyor. WhatsApp’taki Toplu Mesaj / Broadcast özelliğinde bu durum farklı; tek yönlü bir akış var ve oluşturulan toplu mesaj listesinde kullanıcılar birbirlerini göremiyor. Yalnızca mesajı alıyor. Yazılan cevapları da yalnızca mesajı gönderen ve toplu mesaj listesini oluşturan kişi görebiliyor. Yani grup oluşturma olayını e-postalardaki CC özelliğine benzetirsek toplu mesaj BCC ile benzerlik gösteriyor. Dilerseniz WhatsApp‘ta toplu mesaj göndermek için izlemeniz gereken aşamalara göz atalım.

WhatsApp: Toplu Mesaj Göndermek

WhatsApp uygulamasını akıllı telefonunuzda çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. New broadcast / Yeni toplu mesaj seçeneğine dokunun.

Toplu mesaj listesine dahil etmek istediğiniz arkadaşlarınızı / kayıtlı kişileri seçin. Seçimlerinizi yaptıktan sonra sağ alt kısımda yer alan butonu kullanın.

Artık oluşturduğunuz toplu mesaj listesinde mesaj gönderebileceksiniz. Birebir ve grup konuşmalarında da olduğu gibi medya, emoji, konum paylaşımı yapabilmeniz mümkün.



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