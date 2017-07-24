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Akıllı telefonlar kullanım kolaylığını ön plana çıkaracak biçimde tasarlanıyor ama her kullanıcıya hitap etmeleri beklenemez. Ufak yazılar, karmaşık renkler, zor duyulan zil sesi gibi sorunlar karşınıza çıkabilir. Bu gibi durumlarda erişilebilirlik seçeneklerinden destek alabilirsiniz.

Android: Erişilebilirlik Seçenekleriyle İşinizi Kolaylaştırın

Ayarlar uygulamasında Erişilebilirlik için özel bir menü yer alıyor. Kullanılan Android sürümüne bağlı olarak bu alanda yer alan başlıkların sıralaması değişebilir. Samsung ya da diğer firmaların akıllı telefonlarında bu alanda sıralama farklı olabiliyor. Duyma, görme, etkiletişim vb ile ilgili ayarlar alt başlıklarda yer alabiliyor.

Görsel

Görsel yardımcı: Ekranda dolaşırken kolaylık sağlar. Tıkladığınız yerlerde adları sesli olarak okunur.

Metinden ses: Böylece ekranda yazan içerikler sesli olarak okunur ve okumak yerine dinlersiniz.

Sesli etiketler: Dış ortamdaki nesnelere yaklaşınca NFC gibi etiketler varsa adları söylenir.

Font boyutu: Daha ufak ya da büyük metinler.

Yüksek kontrast: Daha net görüntü için arka plan ve görünüm renkleri değiştirilir.

Büyüteç: Belirli yerlerdeki detayları daha net görmenizi sağlar.

Ekran renkleri: Arka plan ve çerçeve renkleri değiştirilerek daha kolay navigasyon elde edilir.

Duyma

Ses alıcısı: Kapı zili, bebek ağlaması gibi sesler duyulunca telefon alarm moduna girer.

Bildirimler: Bildirim gelince zil sesi yerine kamera flaşı ya da ön LED parlar.

Altyazı: Böylece duyma zorluğu olan yerlerde uygulamada gösterilen altyazılar takip edilebilir.

Etkileşim

Evrensel buton: Ön kamera gibi seçeneklerle telefonla etkileşime girebilir ve onay verebilirsiniz.

Yardımcı menü: Sık kullanılan uygulamalar ve ayarlara erişme imkanı veren menü.

Kolay ekran açma: Elinizi sallayarak vb. ekrana görüntü gelmesini sağlar.



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