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Root alma yani cihazda yönetici yetkisi ele geçirme işlemi aslında karmaşık bir işlem olsa da buna izin veren uygulamalar sayesinde belirli açıklar kullanılarak komutlar gönderiliyor ve işlem tamamlanıyor. Kafanızı root almaya takmışsanız çeşitli yöntemler var.

Android: Telefonda Root Yetkisi Almak

Root yetkisi alarak tüm dosyalara ve ayarlara erişebilir, cihazı derinlemesine modlayabilir ve ROM kurabilirsiniz ama elbette bu yetkiye geçilince virüs etkisinde kalma gibi risklerin dozajı da artmış oluyor. Root alan biri öncelikli olarak yüklü gelen varsayılan uygulamaları rahatça kaldırmak istiyor olabilir ki bunlar sistem uygulaması gibi görüldüğünden normalde izin verilmeyebilir.

Önce yedekleme

Root alma işlemi sırasında bir uygulama çalışır ve kodları kırar yani istenmeyen kazalara karşı verilerinizi yedeklemelisiniz. Aynı zamanda root uygulamalarının kaynağı tam belli olmadığından sisteme erişim izni aldıktan sonra bir yandan dış sunuculara verinizi sızdırıyor da olabilirler yani daima güvenli hareket etmelisiniz. Bu arada sonradan root kaldırma (unroot) mümkün.

APK ya da özel ROM seçin

Bazı cihazlardaki işletim sistemi Android’in eski sürümü olarak kalıyor ve bulunan açıkları kullanan özel root uygulamaları sonuca gidebiliyor. Android güncellemeleri bunları kapatıyor ama cihazınız eskiyse güncellenmemiş olabilir. Uygun çözümü sunan root uygulamalarını Google Play markette bulamazsınız yani başka sitelerden apk olarak indirip kurmalısınız ki güvenli riski doğabilir çünkü apk paket kurabilmek için Android ayarlarında güvenlik kısmında onay vermeniz şart. Örneğin Towelroot, Kingoroot vb böyle işliyor.

ROM paketlerinin root yetkisi içeren sürümleri var ama bunları kurabilmek için cihazda özel kurtarma menüsü olmalı ki ZIP’li ROM paketlerini kurtarma modunda girip kurabilesiniz.

Bootloader kilidi

Bazı cihazlarda üreticiler bootloader kilidi koyuyor ve işlemlere başlamadan önce kaldırmanız gerekiyor ki kimi zaman resmi üretici uygulaması bile buna izin verebilir ama dikkat edin garantiniz yanmasın!

Root yönetim uygulaması

SuperSU, SuperUser gibi uygulamalar sayesinde root aldıktan sonra root yetkisi isteyen uygulamaları görebilir ve bunlara süreli/süresiz izinv erip listeden takip edebilir ya da izni kaldırabilirsiniz.



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