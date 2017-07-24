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Android‘li akıllı telefonunuzda videoları GIF’e dönüştürmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. GIF içeriklerin son yıllarda hayli popüler oldukları bir gerçek. Sitemizde daha önce GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalara değinmiştik. Son yıllarda GIF’lerin hayli popüler olması önde gelen sosyal ağların ve anlık mesajlaşma uygulamalarının GIF desteğine kavuşmasını sağladı. Siz de akıllı telefonunuzla çektiğiniz ya da çeşitli kaynaklardan indirdiğiniz videoları GIF’e dönüştürmek istiyorsanız cihazınızda muhtemelen kurulu durumda olan WhatsApp’tan faydalanabilirsiniz. Evet yanlış okumadınız, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile videoları GIF’e dönüştürmek mümkün. Tabii WhatsApp’ta gelişmiş GIF editörlerinde bulunan kare seçimi, metin ekleme, sticker kullanma gibi özellikler yok ama mevcut özelliğin birçok kullanıcı için yeterli olacağını tahmin ediyoruz.

Android: Videoları GIF’e Dönüştürmek

Öncelikle WhatsApp arayüzünde yakın bir arkadaşınızla olan konuşma başlığınıza dokunun ve mesajlaşma arayüzünü görüntüleyin. Mesaj kutucuğunda sağ kısımda yer alan ek simgesine dokunun. Gallery‘i seçin.

Android’in galerisi açılacaktır. Burada GIF hazırlamada kullanacağınız video dosyasını seçin. Video WhatsApp’ın editöründe açılacaktır. İlk etapta GIF oluşturma ile ilgili bir seçenek göremeyeceksiniz. Videonun zaman / uzunluğunu kaydırıcılarla 6 saniyeden az veya 6 saniye olacak şekilde ayarlayın. Sağ üst kısımda yeni bir ikon belirecektir. Ona dokunduğunuzda videodan GIF oluşturulacak ve arayüzde GIF ibaresi belirecektir.

Gönderme butonuna dokunarak GIF içeriğini arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Videodan GIF’e dönüştürdüğünüz içeriği dosya yöneticinizle WhatsApp – Media –WhatsApp Animated GIFs – Sent klasörüne giderek elde edebilirsiniz. Bu GIF görselini Facebook ya da Twitter gibi ağlarda paylaşabilirsiniz.



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