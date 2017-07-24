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Sahip olduğunuz iPhone‘daki tüm fotoğrafları yedekleyip silmek için izleyebileceğiniz pratik bir yöntemi ele alacağız. iPhone’larda son derece başarılı arka ve ön kameralar yer almakta. Zaten iPhone kullanıcılarının cihazlarını anlık mesajlaşma uygulamalarına ek olarak sürekli fotoğraf çekmek ve bunları sosyal ağlarda paylaşmak için kullandıklarını biliyoruz. iPhone’da hafıza kartı yuvası olmadığı için kullanıcılar yalnızca dahili depolama biriminin sunduğu kapasiteyle yetinmek durumunda. Sürekli fotoğraf çeken kullanıcılar depolama biriminin hızla dolduğunu fark edecektir. Eminiz birçok kişi fotoğrafları silmeden önce yedek almak isteyecektir. iPhone‘da tüm fotoğrafları yedekleyip silmek üzere kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayı ele alacağız.

iPhone: Tüm Fotoğrafları Yedekleyip Silmek

Google Photos iOS ve Android platformlarında kullanılabilen harika bir uygulama. Fotoğraf yönetiminin yanı sıra cihazdaki fotoğrafları bulut depolama alanına yedekleme imkanı sunuyor. Fotoğraflar bir miktar sıkıştırılsa da kaliteden fazla ödün verilmiyor ve sınırsız yedekleme alanı var. Yedekleme işlemine videolar da dahil ediliyor.

Öncelikle App Store uygulama mağazasından Google Photos uygulamasını indirin. Kurulumun ardından Google hesabınızla oturum açın ve fotoğraf ile video kütüphanenizin bulut alanına yedeklenmesini sağlayın. İçeriğin boyutuna bağlı olarak bu işlem biraz zaman alacaktır.

Yedekleme işlemi tamamlandığında Google yedeklenen içerikleri akıllı telefondan tek dokunuşla kaldırma olanağı sunuyor. Google Photos uygulamasını açın, sol üst kısımdaki menü butonuna dokunun ve Settings > Manage Device Storage > Free Up Space yolunu izleyin. Remove butonuna dokunun.

Son adımda Photos uygulamasındaki Recently Deleted klasörüne gidin ve tüm içerikleri temizleyin. Gördüğünüz gibi işlem kolayca halledilebiliyor.



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