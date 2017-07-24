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Apple iPhone‘da Uygulama İçi Satın Almayı Devre Dışı Bırakmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. App Store uygulama mağazasında ücretli uygulama ve oyunlar da olsa da karşımıza çoğunlukla ücretsiz uygulamalar çıkıyor. Ücretsiz oyun ve uygulamaların birçoğunda uygulama içi satın alma ögeleri bulunmakta. Çocuğunuz iPhone ya da iPad’inizi kullanıyorsa severek oynadığı bir oyunda çok sayıda satın alma gerçekleştirebilir. Neyse ki iOS’te yer alan bazı seçenekleri kullanarak uygulama içi satın alma işlemini önlemek mümkün.

iPhone: Uygulama İçi Satın Almayı Devre Dışı Bırakmak

Esasında uygulama içi satın alma işlemlerinde parola girmek zorunlu fakat bir satın alma işlemini takip eden 15 dakikalık süre diliminde parola sorulmuyor. Yani bu süreçte arka arkaya satın alma işlemi gerçekleştirilebilir.

Uygulama içi satın almayı devre dışı bırakmak için Touch ID özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bunun için Settings > Touch ID & Passcode yolunu izleyin ve Use Touch ID For sekmesinde iTunes & App Store anahtarını aktive edin.

Bir diğer yöntem olarak da Restrictions / Sınırlandırmalar özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Akıllı telefonunuzda Settings > General > Restrictions menüsüne gidin ve ekranda üst kısımda bulunan Enable Restrictions seçeneğini aktive edin.

Şimdi bir parola belirlemeniz gerekecek. Bu özellik iPhone’da sizin kontrolünüz dışında adımlar atılmasına engel olacaktır. Restrictions / Sınırlandırmalar için ayarladığınız parolanın kilit ekranı parolasından farklı olmasına özen gösterin ve parolayı güvenli bir yere not edin. Eğer unutursanız kaldırmanın tek yolu iPhone’u sıfırlamak olacaktır.



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