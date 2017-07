⁠⁠⁠







iPhone’dan iPhone’a rehber aktarmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Apple ünlü akıllı telefon serisi iPhone’u her yıl güncelliyor. Hemen her yıl daha iyi teknik özelliklere sahip iPhone modelleriyle tanışıyoruz. Siz de sahip olduğunuz Apple iPhone modeli eskidiğinde şüphesiz yeni nesil bir modele geçiş yapmayı düşünmüşsünüzdür. Peki yeni iPhone’a geçtiğinizde eski akıllı telefonunuzdaki rehberi nasıl transfer edeceksiniz? Dilerseniz şimdi iPhone’dan iPhone’a rehber aktarmak için izleyebileceğiniz yönteme göz atalım.

iPhone’dan iPhone’a Rehber Aktarmak

İşlem için iCloud’dan yararlanabilirsiniz.

Öncelikle eski iPhone’da iCloud hesabınızla oturum açtığınızdan ve cihazın Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Bunları Settings menüsünden kontrol edebilirsiniz.

Oturum açtıktan sonra rehber içeriğinin iCloud’a yedeklenmesini sağlamanız gerekecek. Bunun için eski iPhone’unuzda Settings menüsüne gidin ve üst kısımdaki kullanıcı adınıza dokunun. iCloud ile devam edin ve Contacts seçeneğini etkinleştirin.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve iCloud Backup‘a dokunun, bu seçeneğin etkin durumda olduğundan emin olun. Back Up Now butonuna dokunun. iOS 10.2 ve öncesinde Settings > iCloud > Backup yolunu izleyip Back Up Now butonunu kullanabilirsiniz. Yedekleme işlemi alınacak içeriğinizin durumu ve internet bağlantı hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Şimdi rehberi aktarmak istediğiniz iPhone’u elinize alın ve iCloud hesabınızla oturum açın.

Oturum açtıktan sonra Restore from iCloud Backup seçeneğine dokunun.

Listeden son yedeği seçin, indirme işlemi başlayacaktır. Yükleme tamamlandığında akıllı telefonunuz yeniden başlayacak, sonrasında cihazı kullanabileceksiniz.



⁠⁠⁠