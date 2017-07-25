⁠⁠⁠







Sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefonun dikkatinizi dağıtmasını engellemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Akıllı telefon bağımlılığı ciddi bir mesele ve ne yazık ki çağımızın en önemli sorunlarından birisi olmaya aday. Yaklaşan bir sınav ya da bitirmeniz gereken bir proje için masa başına geçtiniz ve çalışmaya başladınız; ama akıllı telefonunuzun LED bildirimi aktif hale gelmiş durumda. Muhtemelen çalışmayı bir kenara bırakacak ve hemen akıllı telefona sarılacaksınız. Sadece bir iki bildirime bakmak için elinize aldığınız akıllı telefon bu şekilde çok değerli saatlerinizi kaybetmenize neden olacaktır. Neyse ki Android için geliştirilen çeşitli uygulamalar ile akıllı telefonun dikkatinizi dağıtmasını engellemek kolaylaşıyor.

Android: Akıllı Telefonun Dikkatinizi Dağıtmasını Engellemek

Detox, yapmanız gereken işleriniz olduğunda akıllı telefonunuzla vakit kaybetmemeniz için zamanlayıcılı bir kilit olarak çalışıyor. Uygulamayı Google Play uygulama mağazasından yükleyebilirsiniz. Kurulduktan sonra açın. Uygulamayı açtıktan sonra ana sayfada bir zamanlayıcı göreceksiniz. Kaydırma hareketi yaparak cihazınızın devre dışı bırakılmasını istediğiniz zaman dilimini belirleyebilirsiniz. Zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra hemen alttaki kilit simgesine dokunun. Uygulama, işleminizi onaylamanızı isteyen bir diyalog kutusu görüntüleyecektir. Yes‘e dokunduğunuzda, telefonunuzu belirlediğiniz süre boyunca kullanamayacaksınız. Zaman sona erdiğinde sesli bildirim alacaksınız ve cihazınız tekrar kullanılabilir hale gelecektir.

Detox uygulamasının sevdiğimiz özelliklerinden birisi cihazı gerçek anlamda kilitlemesi. Ayarladığınız süre sona erene dek cihazı kullanamıyorsunuz. Akıllı telefonu yeniden başlatmanız da sonuç vermiyor.





⁠⁠⁠





