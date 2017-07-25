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Akıllı telefon sahiplerinin büyük kısmı dahili hoparlörlerin son derece yetersiz olduğunu düşünüyor ve hem kısık, hem de berrak olmadığından kulaklık kullanmak tercih ediliyor. Bununla birlikte ses çıkışını arttırdığını iddia eden çok sayıda uygulama var. Kulaklık ve hoparlör çıkışı güçlenebilir mi?

Android: Kulaklık Çıkışını Güçlendiren Uygulamalar

Her uygulama farklı marka ve model cihazda değişik sonuçlar verebiliyor çünkü ne de olsa değişik ses güçlendirme yongaları kullanılıyor. Bu nedenle uygun olanı bulana kadar kurup deneme yapmanız gerekiyor. Bazı durumlarda birden çok uygulamanın kombine edilmesi de gerekebilir.

En başta başka bir uygulamaya bel bağlamadan önce cihazınızda yer alan detaylı ses kontrollerini açıp kontrol etmeli ve gerekirse volümü köklemelisiniz.

Ayarlar uygulamasını açın ve ses kısmına girip ses kalitesini arttırma ve seviyesini yükseltme imkanı olacak bir kaydırma çubuğu var mı ne değerde kontrol edin. Kimi zaman medya, alarm, sistem için farklı sesler ayarlandığından doğru sonucu bulmanız zaman alabilir. Ses ve titreşim ayarları varsa bu alanda da ek seçenekler görebilirsiniz.

Sonuç alamıyorsanız bir uygulama kurmayı deneyebilirsiniz. Bu alanda söz sahibi beğeni gören uygulamalardan biri Ultimate Volume Booster:

Uygulamaya bakılırsa ses çıkışı yüzde 40 oranına kadar arttırılabiliyor. Bu ve buna benzer çok sayıda ses arttırma uygulaması Google Play mağazada ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Aynı zamanda cihazda yer alan ses çıkışı ve hoparlör mazgalının temiz olmasına dikkat edin. Ufak delikli bu alan zaman içinde tıkanmış olabilir. Takılan kulaklığın kalitesi de ses seviyesini değiştirir. Direnci doğru olmayan kulaklık kullanırsanız çıkış zorlanır ve düşüş olur.

Son olarak çok sayıda farklı müzik çalar uygulaması var ve farklı ekolayzır/ses iyileştirme seçenekleri içeriyorlar. Bazıları diğerlerinden daha iyi sonuç veriyor ve deneyip seçmeniz gerekiyor.



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