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Video izlerken medya oynatıcıda ana içeriğin odak noktası olması istenir. VLC medya oynatıcı kullanıyorsanız bu uygulamayla özdeşleşmiş olan turuncu renkli tema ve beyaz motifler gözlerinizi şok edip odaklanmanızı engelleyebilir. Neyse ki bu odaklanma engellini aşmanız mümkün.

Android: VLC Video Oynatıcıda Karanlık Tema Aktifleştirmek

VLC’ye koyu renkli bir görünüm kazandırmak için ilk olarak en yeni Android sürümünü kullandığınızdan emin olun:

iOS sürümünde böyle bir seçenek yok ama zaten bu sürüm doğrudan koyu renkli bir arabirimle geliyor ve sıkıntı oluşturmuyor.

Ardından VLC Media Oynatıcı başlatın ve yandaki navigasyon menüsünü açın. Ekranın soluna sürükleyip açtıktan sonra ayarlar kısmına girin ve arabirim kısmını bulup tıklayın. Son olarak karanlık temayı aktifleştirme satırına tıklayın. Hepsi bu kadar!

Artık VLC Media oynatıcı açınca uygulama genelinde koyu gri renkli tema karşınıza çıkacak ve üstteki parlak turuncu navigasyon çubuğu gösterilmeyecek. Adından sanıldığı gibi tamamen siyah bir tema olmasa da karanlık ve gözleri yormuyor. Böylece video izlerken odak noktası içerik olabiliyor. Karanlık odalarda VLC oynatıcı kullanmak kolaylaşıyor. Bize kalırsa varsayılan teması bu olmalı.



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